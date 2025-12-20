Concentración en Puente Genil por la sanidad pública

Este sábado se produjo el corte de tráfico protagonizado por la plataforma “Puente Genil por su Sanidad Pública” en la rotonda de la A-304, en Puente Genil, una de las principales de acceso a la localidad, una protesta en la que, según los organizadores participaron unas 200 personas. El corte empezó pasadas las cinco de la tarde, y con controversia, ya que los agentes de la Guardia Civil comunicaron a los responsables de la protesta que sólo las personas que vestían chalecos reflectantes podían realizar la acción reivindicativa. Tras unos minutos de dudas, finalmente, los manifestantes -tanto los que portaban chalecos como los que no- entraron de lleno en la rotonda, esgrimiendo pancartas alusivas a la situación de la sanidad pública en el municipio.

Media hora de corte

Algunos de ellos no sólo se circunscribieron al entorno de la rotonda, sino que avanzaron por las isletas hacia el puente de la A-304 sobre la A-318, algo que motivó algunos enfrentamientos verbales con agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que habían acotado el acceso, desviando el tráfico que en ese momento quería acceder al municipio. Durante una franja horaria de media hora los conductores tuvieron que buscar alternativas a este punto de la circulación.

Los manifestantes hablan con agentes de la Policía Local de Puente Genil. / V. REQUENA

El portavoz de la plataforma, Antonio Baena Cobos, indicó tras la acción que el hecho de tener que recurrir a esta protesta “ha sido muy traumático”, ya que “desde el Ayuntamiento hemos recibido ataques que no entendemos , puesto que nosotros no hemos puesto en peligro a nadie, de hecho, hoy han estado paseándose un montón de motos vestidos de Papa Noel por el medio del pueblo y yo no he visto que nadie haya protestado ni que gente de las motos haya puesto en peligro nada", valoró.

“Nosotros estaríamos contentísimos de que en nuestras concentraciones, los representantes del gobierno local estuvieran. A nosotros nos duele el problema existente con la sanidad en Puente Genil, pero como a ellos en vez de medir cómo están las personas, miden los votos, están siempre pendientes de las encuestas y siento mucho que esas encuestas ahora no les favorezcan tanto como les favorecían antes, pero eso no es culpa nuestra, es culpa de quien tiene la obligación de estar ahí”, concluyó.