El Ayuntamiento de Cabra constituye el Consejo Local de Salud

Con el objetivo de impulsar, planificar y evaluar las políticas municipales de salud, desde una perspectiva transversal y participativa, el recién constituido Consejo Local de Salud de Cabra celebró su primera reunión, sirviendo como punto de partida para el desarrollo del 2º Plan Local de Salud, abordando para ello la metodología de trabajo y la propuesta de creación de distintos grupos de trabajo en función de las líneas estratégicas recogidas en el mencionado documento.

Este órgano, creado por el Ayuntamiento egabrense, se configura como un espacio de encuentro, diálogo y cooperación entre la administración local y los distintos agentes implicados en la mejora de la salud y el bienestar de la ciudadanía, dando cabida en su composición a cargos públicos municipales, portavoces de los grupos políticos municipales, cuerpos y fuerzas de seguridad, profesionales técnicos de distintas áreas municipales, personal sanitario, así como colectivos, asociaciones y entidades vinculadas al ámbito de la salud y la participación ciudadana

Además, permitirá coordinar acciones, detectar necesidades, proponer iniciativas y reforzar el trabajo conjunto en materias como la prevención, la promoción de hábitos de vida saludables y la mejora de la calidad de vida de la población.