Programa terapéutico

Un programa científico ofrece en Lucena terapias físicas individualizadas para pacientes oncológicos

El programa está financiado por el Centro de Desarrollo de la UCO y el Ayuntamiento lucentino

Presentación de la iniciativa pionera para pacientes oncológicos en Lucena.

Presentación de la iniciativa pionera para pacientes oncológicos en Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Sesiones basadas en el ejercicio físico, con aval científico, respaldo académico, tutorizadas e individualizadas procurarán desde Lucena infundir beneficios y estímulos en pacientes oncológicos sometidos a diferentes tratamientos.

El Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento financian este programa, sin coste para formadores y usuarios. La cátedra ¿En qué te puedo ayudar? impulsa esta iniciativa cuyo inicio será el 9 de enero próximo, con una conferencia inaugural, desde las 17.30 horas, en la Casa de los Mora. Esta primera cita se abre al público en general.

Un máximo de 20 pacientes

Este proyecto se limita, en una primera edición, a ocho profesionales deportivos y sanitarios y a un máximo de 20 pacientes. Previamente, los técnicos especializados compartirán un fin de semana de cualificación intensiva, con hasta 16 horas de aprendizaje teórico y práctico. Tras la primera ponencia, comenzarán las valoraciones individualizadas y un primer programa pautado de cuatro sesiones, hasta final de febrero. Finalmente, la organización propone un acompañamiento tutorizado durante tres meses más.

Javier Cantero, coordinador de la cátedra, exponía que "traemos a Lucena una iniciativa pionera" con la finalidad principal de "mejorar la calidad de vida" de los pacientes y “estandarizarlo” para transportarlo a otras ciudades.

Estos entrenamientos favorecerán la asimilación de los tratamientos, recuperaciones más eficaces y una disposición más positiva por parte de los pacientes, aparte de conceder estímulos y ventajas colectivas sociales.

En el transcurso de 2026, el Centro de Desarrollo de la UCO abordará actividades similares vinculadas a la sexualidad y a la nutrición.

