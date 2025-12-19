Pozoblanco amplía su núcleo urbano hacia el norte con una inversión privada de un millón de euros en la zona de La Salchi

El núcleo urbano de Pozoblanco sigue creciendo por la zona norte tras la conclusión de las obras de urbanización de la unidad de ejecución 2 del plan parcial R1, ubicado en las inmediaciones de la zona conocida como La Salchi. Un proyecto que ha requerido una inversión cercana al millón de euros asumida en su totalidad por la promotora Povicor 2021, que ha actuado sobre una superficie de 18.614 metros cuadrados.

El Ayuntamiento de la localidad ha recepcionado este viernes las obras, ya que cuatro de las veintinueve parcelas creadas pasan a ser de titularidad municipal, junto a las dos parcelas destinadas a equipamientos públicos, es decir, un 12,88% de la totalidad del terreno.

Más aparcamientos

La obra ha hecho especial hincapié en la ordenación del tráfico y la facilidad de estacionamiento. Se han habilitado nuevas plazas de aparcamiento distribuidas por todo el sector, incluyendo plazas reservadas para personas con discapacidad, cumpliendo así con la normativa vigente de accesibilidad. Del mismo modo, se ha completado la señalización tanto vertical como horizontal de todo el entorno, garantizando la seguridad tanto de peatones como de conductores en este nuevo sector de expansión de Pozoblanco.

El alcalde de Pozoblanco, con los promotores y vecinos, recorren la nueva zona urbanizada. / Rafa Sánchez

La mayor parte del suelo tiene uso residencial

La mayor parte de las parcelas creadas tienen uso residencial y permitirán la construcción de nuevos inmuebles en una zona cada vez más demandada por la acumulación de servicios en esa zona de la localidad, especialmente educativo, sanitario y también en el ámbito comercial.

El alcalde de la localidad, Santiago Cabello, indicó que "esta intervención no solo representa un avance cuantitativo en el número de parcelas disponibles, sino una mejora cualitativa esencial para la movilidad y la vertebración de nuestro casco urbano. Con la apertura de estas vías se da respuesta a una demanda vecinal, logrando que calles que hasta ahora no tenían salida pasen a ser arterias fluidas y conectadas, mejorando el día a día de cientos de pozoalbenses".

Por su parte, uno de los promotores del proyecto, Francisco Muñoz, agradeció la implicación de los empresarios que han participado en el proyecto, así como a los responsables políticos y a la exdelegada territorial de Agricultura, Araceli Cabello, a la que agradecieron su trabajo para la desafectación de la vía pecuaria que afectaba a los terrenos.