Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería de NavidadVPO CórdobaAcuerdo HitachiMercadonaViolencia de géneroBase Logística CórdobaPrecio gasolinaCotillonesLluvia
instagramlinkedin

La 'Panderetuna' anima la Navidad en Montilla

Panderetuna en Montilla

Panderetuna en Montilla

La tuna anima la Navidad en una iniciativa solidaria con los más necesitados

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla vive este viernes una tarde mágica y navideña con la sexta edición de la Panderetuna, organizada por la emblemática Tuna de Montilla, cuyos integrantes llenan las calles más céntricas de la localidad con villancicos tradicionales y canciones populares como Clavelitos Cielito Lindo, en un evento que combina música y ambiente navideño pero también solidaridad y generosidad con las personas más necesitadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
  2. Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
  3. La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
  4. El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
  5. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  6. La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
  7. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  8. Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde

Un programa científico ofrece en Lucena terapias físicas individualizadas para pacientes oncológicos

Un programa científico ofrece en Lucena terapias físicas individualizadas para pacientes oncológicos

Pozoblanco amplía su núcleo urbano hacia el norte con una inversión privada de un millón de euros en la zona de La Salchi

Pozoblanco amplía su núcleo urbano hacia el norte con una inversión privada de un millón de euros en la zona de La Salchi

La 'Panderetuna' anima la Navidad en Montilla

La 'Panderetuna' anima la Navidad en Montilla

El Ayuntamiento de Puente Genil alerta del "riesgo" de la protesta sanitaria de este sábado y la plataforma responde que "es legal"

El Ayuntamiento de Puente Genil alerta del "riesgo" de la protesta sanitaria de este sábado y la plataforma responde que "es legal"

La Junta destina 16 millones de euros al tramo de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno

La Junta destina 16 millones de euros al tramo de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno

Baena aprueba el presupuesto municipal de 2026 con los votos en contra de PP y Vox

Baena aprueba el presupuesto municipal de 2026 con los votos en contra de PP y Vox

Comienza en Córdoba el pilotaje para la renovación en las farmacias andaluzas de los tratamientos a los pacientes crónicos

Comienza en Córdoba el pilotaje para la renovación en las farmacias andaluzas de los tratamientos a los pacientes crónicos

La Diputación de Córdoba destina 95 millones al servicio de ayuda a domicilio para municipios menores de 20.000 habitantes en 2026

La Diputación de Córdoba destina 95 millones al servicio de ayuda a domicilio para municipios menores de 20.000 habitantes en 2026
Tracking Pixel Contents