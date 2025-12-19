La 'Panderetuna' anima la Navidad en Montilla

Montilla vive este viernes una tarde mágica y navideña con la sexta edición de la Panderetuna, organizada por la emblemática Tuna de Montilla, cuyos integrantes llenan las calles más céntricas de la localidad con villancicos tradicionales y canciones populares como Clavelitos o Cielito Lindo, en un evento que combina música y ambiente navideño pero también solidaridad y generosidad con las personas más necesitadas.