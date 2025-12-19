La operación antidroga de Villanueva de Córdoba culmina con cuatro personas detenidas y tres en prisión

La operación antidroga desarrollada por la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba ha culminado con cuatro personas detenidas -tres de ellas en prisión- y dos puntos de venta de droga "muy activos" desmantelados, según ha informado este viernes el Instituto Armado en una nota de prensa.

Según ha explicado la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, tras detectar los agentes que un clan familiar, asentado en Villanueva de Córdoba, se estaba dedicando al tráfico de drogas en la localidad. Según detallan, tenían conocimiento de que tenían dos puntos de venta "muy activos" de droga, principalmente marihuana, hachís y cocaína y que estas mismas personas se estaban dedicando al transporte de droga a domicilio.

El desarrollo de la investigación unido al dispositivo establecido en la zona, permitió obtener indicios suficientes de que, desde tres viviendas, ubicadas en en municipio, se estaba procediendo al tráfico de drogas. Ante ello, la Guardia Civil solicitó mandamiento judicial de entrada y registro para los tres domicilio, que se llevaron a cabo de manera simultaneas a primera hora de la mañana del pasado día 17 de diciembre.

Droga, dinero y material intervenido

Fruto de los tres registros, la Guardia Civil intervino unos 250 gramos de Hachís en tableta y dosis (fraccionada y preparada para su venta), 31 gramos de cocaína (en roca y en numerosas papelinas dispuestas para la venta), 27 gramos marihuana, más de 1.500 euros en billetes fraccionados, 2.360 euros en billetes falsificados, dos teléfonos móviles, dos armas blancas, dos cordones de oro, un reloj de cadena, tres básculas de precisión, una carabina y una pistola de aire comprimido, así como diversa documentación que está siendo objeto de estudio, ha detallado la Guardia Civil.

Ante estos hallazgos la Guardia Civil procedió a la detención de cuatro personas. Una de ellas está acusada de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, atentado agentes de la Autoridad y desobediencia grave; otra como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, daños y amenazas. Además, una tercera persona se enfrenta a los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, daños y por dos requisitorias de Búsqueda, Detención e Ingreso en Prisión dictaminadas por el Juzgado de lo Penal nº1 de Córdoba.

La cuarta y última será juzgada por como presunta autora de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, además de quebrantamiento de condena, al ser sorprendida en la entrada y registro en uno de los domicilios, con su pareja, teniendo una orden de alejamiento en vigor.

Dos puntos de venta desmantelados

La Guardia Civil ha precisado que en el marco de esta operación, se han desmantelado dos puntos de venta de drogas, "muy activos" establecidos en Villanueva de Córdoba.

Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando dicha autoridad el ingreso en prisión de tres de los detenidos.

Según detalla la nota, en la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Córdoba, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana de la Compañía de Pozoblanco.