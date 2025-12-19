La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía está ejecutando obras en la carretera A-318 en el término de Cabra para reforzar de manera integral el firme y reponer la señalización horizontal en un tramo aproximado de 20 kilómetros de esta vía que une Estepa (Sevilla) y Luque, con una inversión que supera los dos millones de euros.

La delegada territorial, Carmen Granados, ha visitado las obras de asfaltado junto al alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha visitado las obras de asfaltado que se están ejecutando en el término municipal egabrense.

Fernando Priego y Carmen Granados, durante su visita a las obras de la A-318. / J. Moreno

Esta intervención, como apuntaba Granados, permitirá mejorar notablemente la seguridad vial y las condiciones de circulación en una carretera con alta siniestralidad, dando respuesta a una demanda histórica y necesaria mientras avanzan proyectos de mayor envergadura, como la futura Autovía del Olivar y la redacción de la variante de Cabra, prevista ya en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026.

Intervenciones en otras carreteras autonómicas

Esta actuación, añadían Granados y Priego, se suma a otras inversiones recientes de la Junta de Andalucía en carreteras de titularidad autonómica dentro del término municipal, como las ejecutadas en las vías hacia Monturque, Priego de Córdoba o Alcalá la Real.

Un conjunto de mejoras que, señalaban, "refuerzan el compromiso con el mantenimiento de las infraestructuras viarias, la seguridad de los usuarios y la mejora de la conectividad del municipio, beneficiando tanto a la ciudadanía egabrense como a quienes transitan a diario por estas carreteras".