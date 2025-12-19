Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería de NavidadVPO CórdobaAcuerdo HitachiMercadonaViolencia de géneroBase Logística CórdobaPrecio gasolinaCotillonesLluvia
instagramlinkedin

Obras

La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra

La inversión en la vía de titularidad autonómica supera los dos millones de euros y afecta a un tramo de 20 kilómetros

Obras que se llevan a cabo en la carretera A-318 a su paso por Cabra.

Obras que se llevan a cabo en la carretera A-318 a su paso por Cabra. / J. Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía está ejecutando obras en la carretera A-318 en el término de Cabra para reforzar de manera integral el firme y reponer la señalización horizontal en un tramo aproximado de 20 kilómetros de esta vía que une Estepa (Sevilla) y Luque, con una inversión que supera los dos millones de euros.

La delegada territorial, Carmen Granados, ha visitado las obras de asfaltado junto al alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha visitado las obras de asfaltado que se están ejecutando en el término municipal egabrense.

Fernando Priego y Carmen Granados, durante su visita a las obras de la A-318.

Fernando Priego y Carmen Granados, durante su visita a las obras de la A-318. / J. Moreno

Esta intervención, como apuntaba Granados, permitirá mejorar notablemente la seguridad vial y las condiciones de circulación en una carretera con alta siniestralidad, dando respuesta a una demanda histórica y necesaria mientras avanzan proyectos de mayor envergadura, como la futura Autovía del Olivar y la redacción de la variante de Cabra, prevista ya en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026.

Intervenciones en otras carreteras autonómicas

Esta actuación, añadían Granados y Priego, se suma a otras inversiones recientes de la Junta de Andalucía en carreteras de titularidad autonómica dentro del término municipal, como las ejecutadas en las vías hacia Monturque, Priego de Córdoba o Alcalá la Real.

Noticias relacionadas y más

Un conjunto de mejoras que, señalaban, "refuerzan el compromiso con el mantenimiento de las infraestructuras viarias, la seguridad de los usuarios y la mejora de la conectividad del municipio, beneficiando tanto a la ciudadanía egabrense como a quienes transitan a diario por estas carreteras".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
  2. Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
  3. La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
  4. El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
  5. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  6. La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
  7. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  8. Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde

La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra

La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra

Diputación de Córdoba, CECO, UGT y CCOO sellan su compromiso por el diálogo social con la firma de los acuerdos de concertación

Diputación de Córdoba, CECO, UGT y CCOO sellan su compromiso por el diálogo social con la firma de los acuerdos de concertación

La operación antidroga de Villanueva de Córdoba culmina con cuatro personas detenidas y tres en prisión

La operación antidroga de Villanueva de Córdoba culmina con cuatro personas detenidas y tres en prisión

Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba y La Carlota

Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba y La Carlota

Vuelve la lluvia a Córdoba y no por pocos días: así será hoy el tiempo, según la Aemet

Vuelve la lluvia a Córdoba y no por pocos días: así será hoy el tiempo, según la Aemet

¿Te ha tocado la Lotería de Navidad? Aquí tienes una miniguía para cobrar tu premio en Córdoba

¿Te ha tocado la Lotería de Navidad? Aquí tienes una miniguía para cobrar tu premio en Córdoba

Qué ha sido lo más buscado en Córdoba este año: de la Mezquita-Catedral a Voltereta

Qué ha sido lo más buscado en Córdoba este año: de la Mezquita-Catedral a Voltereta

Celia Valverde sucede a Santiago Cabello al frente de la Mancomunidad de Los Pedroches

Celia Valverde sucede a Santiago Cabello al frente de la Mancomunidad de Los Pedroches
Tracking Pixel Contents