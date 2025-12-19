La Diputación de Córdoba destina 95 millones al servicio de ayuda a domicilio para municipios menores de 20.000 habitantes en 2026

La Diputación de Córdoba ha acogido este viernes la firma de las adendas de los convenios del servicio de ayuda a domicilio dirigidos a municipios de menos de 20.000 habitantes correspondientes a la anualidad 2026. La inversión prevista supera los 95 millones de euros y permitirá atender a unas 11.600 personas en toda la provincia.

El acto ha contado con la presencia de alcaldes y alcaldesas de los municipios beneficiarios, así como del presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, acompañado por la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, y la delegada de Inclusión Social, Juventud e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez.

Durante su intervención, Fuentes ha subrayado que este programa "visibiliza el esfuerzo que hacen la sociedad y las administraciones" en una iniciativa de economía social que mejora la calidad de vida de las personas mayores, contribuye a la creación de empleo y ayuda a fijar población al territorio. El presidente ha destacado que el presupuesto destinado al servicio supone un reconocimiento colectivo al valor de generar recursos orientados al bienestar de los mayores.

Una inversión de 351 euros por habitante

La inversión prevista para 2026 supone un crecimiento del 33% respecto al ejercicio anterior y se traduce en una inversión media de 351 euros por habitante en la provincia. Según Fuentes, este esfuerzo económico tiene un impacto directo en la generación de empleo, la cohesión social y un modelo de gobernanza multinivel que implica a la Diputación, los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y las empresas, además de actuar como palanca frente a la despoblación.

Irene Aguilera, Salvador Fuentes y Dolores Sánchez, durante la firma de los acuerdos para la ayuda a domicilio. / CÓRDOBA

El presidente de la Diputación ha destacado también la coordinación institucional, que permite, mediante economías de escala, que los municipios más pequeños ofrezcan niveles de calidad de vida similares a los de mayor tamaño. En este contexto, ha señalado que en 2026 el servicio de ayuda a domicilio superará las 11.600 personas atendidas, dando cobertura a más del 60% de la población mayor de 80 años en la provincia, con porcentajes que alcanzan entre el 70% y el 90% en algunos municipios.

Estos niveles de cobertura permitirán que el servicio genere más de 4.086 empleos directos en 2026, superando por primera vez la barrera de los 4.000 empleos anuales. Fuentes ha puesto en este sentido en valor la profesionalidad y la dimensión humana de las personas que trabajan en este ámbito.

El servicio de ayuda a domicilio cumple 18 años

Por su parte, Irene Aguilera ha resaltado que el servicio garantiza la atención a personas dependientes en cualquier punto de la provincia gracias a la cooperación con los ayuntamientos. La presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social ha recordado que el servicio de ayuda a domicilio se puso en marcha hace 18 años y ha reconocido el esfuerzo continuado de trabajadores y responsables municipales de Servicios Sociales.

Aguilera ha señalado que este modelo ha permitido crear empleo estable y de mayor calidad, dentro de un sistema de gobernanza centrado en la persona y en sus necesidades. Finalmente, Dolores Sánchez ha subrayado la relevancia de estos servicios tanto para la atención a personas mayores y dependientes como para la creación de empleo femenino, destacando la importancia de mantener la cooperación institucional para seguir apoyando a quienes más lo necesitan.