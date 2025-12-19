Baena aprueba el presupuesto municipal de 2026 con los votos en contra de PP y Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Baena ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, unas cuentas que ascienden a 22,9 millones de euros y que salieron adelante tras un largo y intenso debate político, marcado por las discrepancias entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición (PP y Vox), que votaron en contra, en torno al procedimiento, las prioridades inversoras y el grado de diálogo previo.

Durante la sesión, el portavoz de Vox, Eduardo Molleda, justificó el voto en contra de su grupo al considerar que el presupuesto "carece de rigor y realismo", criticando especialmente la forma en la que se incorporó una enmienda de 150.000 euros para caminos rurales, que, según expuso, no figuraba inicialmente en el documento y fue añadida posteriormente. Aunque Vox se mostró favorable a destinar más recursos a la agricultura, Molleda cuestionó "las maneras" del equipo de gobierno y denunció la eliminación del fondo de contingencia para cuadrar la enmienda, además de lamentar que ninguna de las 55 propuestas presentadas por su grupo hubiera sido aceptada.

El PP critica la "ausencia de negociación"

Desde Izquierda Unida, su portavoz, David Bazuelo, defendió el presupuesto como "adecuado al momento actual del Ayuntamiento", subrayando que cumple con todas las reglas fiscales y destacando la drástica reducción de la deuda municipal, que al cierre de 2026 quedará por debajo de los 400.000 euros, frente a los más de 13 millones registrados en etapas anteriores.

Bazuelo incidió en que las cuentas responden a la capacidad real de ejecución del Consistorio y puso en valor el esfuerzo realizado en contratación, mantenimiento de servicios públicos y equilibrio territorial de las inversiones.

La portavoz del Partido Popular, Cristina Piernagorda, mostró una postura muy crítica, calificando el proceso de elaboración del presupuesto como "un despropósito". El PP reprochó al equipo de gobierno la "falta de un borrador previo", la "ausencia de negociación" con la oposición y el hecho de que las propuestas presentadas por su grupo no fueran incorporadas. Piernagorda aseguró que el presupuesto "se ha elaborado deprisa y corriendo" y cuestionó su carácter social, afirmando que deja atrás a sectores clave como agricultores, emprendedores y autónomos.

La alcaldesa rechaza la falta de diálogo con la oposición

En respuesta a las críticas, la delegada de Hacienda, Josefa Sevillano, defendió el trabajo realizado y aseguró que una parte significativa de las propuestas de la oposición sí están reflejadas en las cuentas, aunque integradas en distintas partidas.

Cerró el debate la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, quien rechazó las acusaciones de falta de diálogo y defendió el presupuesto como "equilibrado, realista y responsable". Serrano subrayó que las cuentas garantizan los servicios públicos, priorizan el gasto social y apuestan por la estabilidad y el desarrollo del municipio, en un contexto de alta carga de trabajo administrativo y con limitaciones de personal técnico.

Asimismo, Serrano recordó que el presupuesto de 2025 también fue cuestionado por la oposición y, sin embargo, ha cumplido con los principios de estabilidad presupuestaria.