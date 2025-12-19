El Ayuntamiento de Puente Genil alerta del "riesgo" de la protesta sanitaria de este sábado y la plataforma responde que "es legal"

El Ayuntamiento de Puente Genil y la plataforma por la sanidad pública se han enzarzado este viernes en un cruce de acusaciones por la manifestación convocada para este sábado en la glorieta situada junto al hotel Las Acacias, principal acceso a la localidad, precisamente en uno de los fines de semana con más afluencia turística del año para ver la iluminación navideña.

La delegada de Hacienda y Seguridad en el Ayuntamiento, Tatiana Pozo, advierte del "grave riesgo" para la seguridad vial, la movilidad y los servicios de emergencia que supone la concentración, cuya intención es cortar todos los accesos a la glorieta, punto de confluencia de la A‑304 y la avenida de La Rambla.

Según el informe emitido por la Policía Local, la acción planteada implicaría bloquear el acceso principal de tráfico rodado, generando "una situación de riesgo evidente" para la que el cuerpo policial no dispone de competencia ni efectivos suficientes, lo que obligaría a un despliegue extraordinario de la Guardia Civil y al corte o regulación simultánea de los accesos desde las carreteras A‑318, A‑304 y A‑379.

Alertan del "colapso" del tráfico rodado

Pozo advierte de que los informes técnicos son "contundentes" al señalar que la manifestación convocada provocará el "colapso del tráfico" interurbano y urbano, y "dificultará gravemente la evacuación y el acceso de servicios de emergencias".

El equipo de gobierno recuerda que Tráfico ha considerado que la concentración "no es viable en las condiciones planteadas" y que el Ayuntamiento ha ofrecido dos ubicaciones alternativas al considerar especialmente grave que esta acción se plantee de forma consciente en uno de los fines de semana con mayor llegada de visitantes.

La concejala lamenta que, pese a existir dos informes técnicos desfavorables, uno de la Policía Local y otro de la Jefatura Provincial de Tráfico, la Subdelegación del Gobierno ha autorizado la concentración, "asumiendo el riesgo que ello conlleva y ordenando únicamente la modificación de determinadas condiciones". Una decisión que considera "imprudente e irresponsable".

Otros posibles accesos a Puente Genil

El Ayuntamiento recomienda a quienes visiten Puente Genil acceder por la glorieta del Patrimonio Comunal Olivarero (Los Trujales) hacia la avenida de la Estación. Y, para quienes procedan de Córdoba, la carretera de Los Arenales.

A todo esto, el portavoz de la plataforma Puente Genil por su Sanidad Pública, Antonio Baena, ha precisado que la Guardia Civil de Tráfico "dijo que no veía bien lo que nosotros planteábamos, pero daba una alternativa que es la que nosotros hemos aceptado", por lo que "no lleva razón la concejala”.

Baena ha querido dejar claro que "todo está legalmente autorizado y vamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas, lo que sí me sorprende es que dé tanta importancia a ese punto de seguridad y no a la seguridad en la salud de los habitantes de este pueblo".

Para Baena, "quieren demonizarnos a la plataforma, y entiendo que ese no es el camino, así que el sábado esperamos que el alcalde y todos sus concejales, en vez de irse a comprar a Córdoba, vengan con nosotros a cortar ese tramo de carretera para llamar la atención de las autoridades sobre el estado de la sanidad en Puente Genil".