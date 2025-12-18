El SAS reforma la sala de rayos X y mejora la cubierta del centro de salud de Benamejí con 123.430 euros

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, María Jesús Botella, ha informado de las últimas inversiones realizadas en el centro de salud de Benamejí, donde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha destinado durante 2025 un total de 123.430 euros para obras de mantenimiento y reforma.

Botella ha explicado que ha mantenido un encuentro con el director de la zona básica de salud y con los equipos profesionales para revisar el funcionamiento del centro y comprobar el resultado de las actuaciones ejecutadas a lo largo de este año. "Con este dinero se ha reformado la sala de rayos X, se ha impermeabilizado la cubierta, se ha cambiado el zócalo de la fachada exterior y de la terraza, y se han realizado otras mejoras en las instalaciones", ha detallado.

De cara a 2026, la delegada ha avanzado que ya se ha aprobado el gasto para habilitar una nueva estancia destinada a ubicar el grupo electrógeno, con una inversión de 22.700 euros, y que también está prevista la adquisición de un dermatoscopio para reforzar el equipamiento del centro. Además, se ha solicitado financiación para un nuevo revestimiento de la fachada, por importe de 15.500 euros.

Tareas de mantenimiento en los centros

En conjunto, Botella ha subrayado que estas actuaciones suponen cerca de 140.000 euros entre lo ejecutado en 2025 y lo programado o previsto para 2026, "destinados a obras de mantenimiento que garantizan mejores condiciones para la atención sanitaria y para el trabajo diario del personal".

La delegada ha insistido en que la Junta de Andalucía y el SAS "están haciendo un enorme esfuerzo inversor para mejorar infraestructuras y equipamientos sanitarios", compatibilizando grandes proyectos con mejoras de mantenimiento en centros de atención primaria. En este sentido, ha recordado que al inicio del actual Gobierno andaluz "muchos centros de salud se encontraban en malas condiciones", de ahí la prioridad de continuar actuando "en todos los rincones de la provincia".