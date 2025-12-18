El proyecto TRR Profesional, Técnico/a en Reutilización y Reciclaje de Componentes Plásticos, ha concluido su fase de formación práctica presencial, dando paso al inicio de la Acción C01: TRR Profesional, creando Empleo Sostenible, y está centrada en la contratación laboral de personas participantes en el sector de la economía circular del plástico.

La fase práctica, correspondiente al Módulo 4: FP01–TRR Ecovalora, se desarrolló entre el 20 de octubre y el 21 de noviembre de este año en las instalaciones de Industrias Gregasa, SCA, situadas en el Polígono El Blanquillo, en Fuente Obejuna. Durante este periodo, el alumnado completó 150 horas de prácticas profesionales presenciales, aplicando en entornos reales de trabajo los conocimientos adquiridos a lo largo de los módulos teóricos previos.

El proyecto TRR Profesional culmina su fase de prácticas presenciales. / TRR Profesional

Durante las prácticas, las personas participantes trabajaron en técnicas avanzadas de reparación, reciclaje y reutilización de componentes plásticos, especialmente en el ámbito de los plásticos técnicos, industriales y automotrices, participando también en procesos de control de calidad, trazabilidad y organización productiva. La formación fue supervisada por personal técnico especializado con más de 25 años de experiencia en el sector.

En este contexto, las imágenes de grupo tomadas durante el desarrollo de las prácticas reflejan el carácter aplicado del proyecto y el trabajo colaborativo realizado por el alumnado en un entorno industrial real.

Tras la finalización de esta etapa formativa, el proyecto siguió con la siguiente fase que era la contratación laboral de 10 participantes por parte de Plastweld Repair Systems S.L., en puestos vinculados a la reparación, reciclaje y reutilización de componentes plásticos, divididos en dos acciones formativas C01 en 2025 y C02 y en 2026.

La Acción C01 del proyecto ‘TRR Profesional: Creando Empleo Sostenible’ ya se encuentra en ejecución tras el comienzo oficial el pasado 24 de noviembre de 2025. Esta fase, cofinanciada por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, marca el inicio del proceso de contratación laboral de 7 participantes por parte de Plastweld Repair Systems, SL.

Las personas contratadas desempeñan su actividad profesional en el ámbito de la reparación, reciclaje y reutilización de componentes plásticos, un sector clave dentro de la economía circular y con creciente demanda de personal técnico especializado. Los puestos están estructurados en jornada completa presencial, desarrollando su actividad en las instalaciones de Polígono El Blanquillo, Parcela 54, 14290 Fuente Obejuna (Córdoba).

La acción tiene una duración total de 12 meses, abarcando desde el 24 de noviembre de 2025 hasta el 23 de noviembre de 2026. Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de incorporación de nuevas personas participantes en cualquier momento, en caso de producirse alguna baja, garantizando la continuidad de los siete puestos durante toda la vigencia de la acción.

Con esta fase de contrataciones, el itinerario TRR Profesional completa su transición desde la formación especializada hacia la inserción laboral real, consolidándose como una iniciativa pionera en Andalucía y Extremadura para la promoción del empleo verde y la profesionalización del sector del tratamiento de plásticos.

Este proyecto está cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Para más información e inscripciones, en www.plastweld.es, en el correo electrónico formacion@plastweld.es o en las redes sociales.