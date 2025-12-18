El Ayuntamiento de Pozoblanco plantea un mercado de abastos provisional mientras llega la remodelación definitiva

La remodelación del mercado de abastos de Pozoblanco continúa sin definirse, aunque el Ayuntamiento ha introducido un cambio relevante en su estrategia. Mientras se concreta el proyecto definitivo, el equipo de gobierno ha optado por poner en marcha un mercado provisional, que se situaría en las inmediaciones del actual edificio y que contará con una inversión cercana a los 160.000 euros procedentes de los Planes Provinciales.

Esta modificación fue aprobada este miércoles por el Pleno de la Diputación de Córdoba, tras la solicitud del Ayuntamiento para reajustar las actuaciones incluidas en los Planes Provinciales 2024-2027. La cuantía asignada al Consistorio asciende a 438.847 euros, inicialmente destinada a la compra de inmuebles colindantes y a la demolición parcial del antiguo mercado.

Finalmente, la adquisición de estos inmuebles se cerró por 243.064,61 euros, lo que generó un remanente de casi 57.000 euros. Ante esta circunstancia, el pasado 16 de diciembre se aprobó una resolución de la Alcaldía que redistribuye las partidas previstas. De este modo, se incrementa la inversión destinada a la demolición de los inmuebles.

Será asumido por la Diputación con los Planes Provinciales

Pero el cambio más significativo llega con la supresión de la demolición parcial del mercado actual, prevista para el segundo bienio, y la incorporación de una nueva intervención: la creación de un mercado provisional, con un presupuesto de 159.361,88 euros, que será asumido en su totalidad por la Diputación.

Esta solución transitoria pretende dar respuesta a la situación del mercado mientras se define el proyecto definitivo, una actuación que sigue sin concretarse pese a los antecedentes existentes. En 2017, el Ayuntamiento llegó a seleccionar un proyecto ganador de un concurso de ideas, que nunca se ejecutó por su elevado coste. Desde entonces, los planes han sufrido sucesivas modificaciones sin que se haya acometido ninguna intervención real.

Actualmente, la remodelación del mercado figura entre las actuaciones previstas dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) Pozoblanco–Los Pedroches, financiado con fondos europeos y dotado con cerca de un millón de euros, aunque sigue pendiente de conocerse el diseño final que se quiere llevar a cabo.