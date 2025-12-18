Montilla impulsa la mejora integral del acceso a La Vereda y plantea una nueva actuación en la vía que conecta con Cabra

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado en la mañana de este jueves una nueva actuación de mejora viaria en el entorno de La Vereda, una intervención largamente demandada por la ciudadanía que permite completar el proceso de humanización iniciado en esta zona del término municipal, mejorando la seguridad, la movilidad y la calidad del firme en uno de los accesos más utilizados.

La obra, con un presupuesto de algo más de 132.000 euros, ha consistido en la repavimentación integral del vial que discurre por La Vereda hasta el lagar de Maillo, dando continuidad a anteriores actuaciones municipales en la zona deportiva y las pistas, ejecutadas con una inversión aproximada de 66.000 euros. En conjunto, ambas intervenciones suponen una inversión cercana a los 200.000 euros en este enclave.

El Ayuntamiento de Montilla ha subrayado que esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración institucional y a la financiación íntegra de la Diputación Provincial de Córdoba, a través del Plan de Aldeas, dado que el Consistorio no tiene competencia directa sobre esta vía pecuaria.

Mejora de núcleos diseminados

En palabras del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, “se trata de una actuación muy demandada, ya que el firme se encontraba en muy mal estado, y que viene a reforzar el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los núcleos diseminados y los accesos rurales del municipio”. El primer edil ha destacado igualmente el trabajo desarrollado por los servicios técnicos municipales en la mejora paralela de cunetas y drenajes transversales, “lo que ha permitido que la obra haya quedado en unas condiciones óptimas”.

Durante el acto, el Ayuntamiento de Montilla ha aprovechado para trasladar formalmente una nueva propuesta de actuación destinada a la mejora del camino del Término, una vía de comunicación estratégica que conecta Montilla con el término municipal de Cabra y que soporta un elevado tránsito diario. Esta iniciativa municipal responde a las demandas vecinales en materia de seguridad vial y movilidad y plantea una futura actuación conjunta entre administraciones.

El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Córdoba, Andrés Lorite, ha mostrado su disposición a estudiar esta propuesta, señalando la voluntad de avanzar hacia un convenio de colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos implicados. “Hablamos de una vía compartida entre Montilla y Cabra, por lo que será necesario un acuerdo técnico y económico que permita dar una solución definitiva a una infraestructura clave para la movilidad y la seguridad vial”, ha explicado.