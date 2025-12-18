Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pleno municipal

Lucena aprueba una prórroga excepcional con Arquisocial para el servicio de ayuda a domicilio

Dos de las empresas licitadoras han recurrido la adjudicación del contrato a Macrosad

Pleno de la Corporación municipal de Lucena celebrado este miércoles.

Pleno de la Corporación municipal de Lucena celebrado este miércoles. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Dos nuevos recursos interpuestos por sendas licitadoras, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales imposibilitan por ahora dotar de efectividad la adjudicación del contrato de la ayuda a domicilio, ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Lucena en favor de la firma jiennense Macrosad el pasado mes de septiembre.

Ante tal contexto, la sesión plenaria celebrada en la noche de este pasado miércoles, última ordinaria del año, acordó "una prolongación excepcional" de la concesión vigente, depositada en Arquisocial, por razones de "interés público". El acuerdo se adoptaba con los votos afirmativos de los concejales, excepto los de Izquierda Unida, que se abstuvieron. El Pleno también aprobó generar la partida económica oportuna para sustentar esta prórroga durante 2026.

Este extenso y complejo procedimiento requirió de ocho meses previos al otorgamiento de la prestación, por un montante de 18,2 millones de euros, correspondientes a un período de dos años.

Baja temeraria

El órgano de contratación excluyó precisamente a Arquisocial por calificar de baja temeraria su propuesta económica. Esta misma empresa formuló un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, resolviéndose en mayo el rechazo íntegro de las alegaciones.

En cambio, el mismo tribunal ha estimado parcialmente los dos nuevos recursos registrados, solicitando documentación complementaria a las licitadoras.

