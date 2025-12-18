La Junta licita el proyecto de las obras de la A-306 en Córdoba por más de 400.000 euros

La delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía, Carmen Granados, anunció este jueves en Cañete de las Torres que ya se ha puesto en marcha la licitación del proyecto de mejora de la A-306, entre El Carpio y Torredonjimeno (Jaén), de 22,7 kilómetros. El presupuesto de redacción del proyecto es de 406.000 euros

Aseguró que esta carretera la usan miles de vecinos y que es muy importante tanto para el transporte agrícola y la conexión, «siendo una necesidad, como me lo han puesto de manifiesto los alcaldes de El Carpio, Bujalance, Cañete de las Torres y Valenzuela», que han estado presentes en la reunión de trabajo, a la que también ha asistido la María José Ochoa Bleda, responsable del Servicio de Carreteras de Córdoba.

Granados afirmó que se destinarán más de 16 millones de euros y que las obras comenzarán dentro de dos años, «no siendo una opción sino una necesidad, mejorando la seguridad vial y la capacidad de la vía, ya que se han contabilizado más de 4.300 vehículos diarios, con un 8% de vehículos pesados en la provincia de Córdoba».

Entre las actuaciones, destaca la mejora del firme, ampliar la sección de la carretera con un tercer carril, aparte de buscar soluciones puntuales de drenaje, trazado y reconducción de las aguas.

Más actuaciones en carreteras

También añadió que la Junta tiene prevista para la provincia 17,5 millones de euros para la mejora y refuerzo del firme en carreteras de titularidad autonómica en toda la provincia, «y en la zona Este se va a reforzar el firme en la A-305, donde se va a actuar en 12 kilómetros, y la A-309, de Castro del Río a Bujalance, con el arreglo de 34 kilómetros, con una inversión que va a superar los 4 millones de euros».

Por su parte, el alcalde de Cañete de las Torres, en representación de los ediles asistentes, añadió que «vamos a ganar en la posibilidad de comunicarnos entre unos municipios y otros, y sobre todo porque estamos en un lugar estratégico de Andalucía, ya que tenemos proyectos ilusionantes como la Base Logística del Ejército de Tierra».

Por último, Romero apostilló que «este es un primer paso para lograr en un futuro la aspiración social de conversión en autovía de la A-306, por lo que todo lo que venga en esta dirección será bienvenido, con lo que en esa línea siempre van a contar con nosotros, en la defensa de nuestros pueblos».

También hace unos días, los vecinos de Bujalance y Cañete entrarán en enero en el Consorcio Metropolitano, «en el que los hombres y mujeres de estos municipios también se verán beneficiados».