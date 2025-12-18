Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigado un hombre de 32 años tras robar maquinaria agrícola en una finca de Villanueva del Duque

Entre los efectos sustraídos figuran un calentador, varios motores eléctricos, tuberías de cobre usado, hierro y baterías de tractor

Puesto de la Guardia Civil de Villanueva del Duque.

Puesto de la Guardia Civil de Villanueva del Duque. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Córdoba, de 32 años de edad, tras sustraer maquinaria y material agrícola en una explotación ganadera situada en el término municipal de Villanueva del Duque. Este hombre, se 32 años de edad, está acusado un delito de hurto, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Los hechos fueron conocidos a finales del pasado mes de octubre, tras la denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Villanueva del Duque, en la que se comunicaba la sustracción de diversa maquinaria y material de una explotación ganadera. Entre los efectos sustraídos figuraban un calentador, varios motores eléctricos, tuberías de cobre usado, hierro y varias baterías de tractor.

Tras tener conocimiento del suceso, uno de los equipos ROCA que actúan en la zona norte de la provincia se desplazó hasta el lugar de los hechos, donde comprobó lo denunciado e inició las correspondientes gestiones para el esclarecimiento del hurto, así como para la identificación y localización del presunto autor.

Identificado por su vehículo

Las investigaciones permitieron determinar que el día en que se produjo el hurto había sido visto en la zona un vehículo sospechoso. Las gestiones realizadas en torno a este vehículo, unidas a los indicios obtenidos durante la inspección ocular practicada en la explotación, posibilitaron la identificación del presunto autor.

Finalmente, la Guardia Civil identificó a un vecino de Córdoba de 32 años, conocido por sus amplios antecedentes policiales, que ha sido investigado como presunto autor de un delito de hurto.

Las diligencias instruidas, junto con la persona investigada, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

