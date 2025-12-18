El borrador de presupuestos de la Diputación de Córdoba prevé aumentar un 33% las inversiones

Las inversiones de la Diputación Provincial de Córdoba para el año que viene supondrán un incremento del 33% con respecto al actual ejercicio si se aprueba finalmente el borrador de presupuestos tal como lo ha diseñado el equipo de gobierno del PP. El vicepresidente de la institución, Andrés Lorite, ha presentado este jueves las grandes cifras en materia de inversión.

Esas partidas están incluidas en los capítulos 6 y 7 de presupuesto. El primero son las inversiones reales de la institución, mientras que el segundo recoge las transferencias de capital que se realizan a otras entidades (principalmente los ayuntamientos) para determinados proyectos. Entre ambos suman 84,5 millones, con casi 60 millones correspondientes al capítulo 6 y el resto (24,6 millones) al apartado 7. El incremento es de 21 millones de euros entre ambos capítulos para el próximo año, de acuerdo con el borrador que ahora el PP tiene que negociar con los demás partidos.

Los planes de inversión

Los grandes planes de inversión de la Diputación son tres: Plan Provincial de Obras y Servicios, Plan de Humanización y Plan de Aldeas. Comparten la característica de una planificación bianual, en la que por lo general el primer ejercicio se emplea en la elaboración de los proyectos y solucionar toda la burocracia, mientras que en el segundo se ejecutan realmente los proyectos. Es en esa segunda fase cuando realmente se gasta el dinero, y coincide que en el presente ciclo el año de inversión real será 2026. Eso explica en parte el incremento en el gasto.

El Plan Provincial de Obras y Servicios para el bienio 2026-2027 contempla 20,5 millones de inversión frente a los 14 de la programación anterior. El Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural suma 8,6 millones de euros (5,4 en el ciclo previo). Y el Plan de Aldeas alcanza 3,7 millones por los 4,2 del bienio 2024-2025, el único caso en que desciende. Todas estas cifras se corresponden con las aportaciones de la Diputación, ya que por lo general en estas actuaciones los ayuntamientos tienen que poner algo de su parte. Suelen ser cantidades muy pequeñas en comparación con el montante total de la inversión.

Lorite ha detallado algunos de los proyectos concretos que se pueden financiar con algunos de estos planes. Son por ejemplo el mercado de abastos de Pozoblanco, el nuevo teatro de Aguilar de la Frontera, un edificio cultural en Fuente Obejuna, la rehabilitación del Molino del Duque de Cabra o un campo de fútbol de Puente Genil. Más allá de estos casos concretos, todos los pueblos de la provincia recibirán partidas de alguno de estos planes.