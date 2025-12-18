Baena crea una bolsa de empleo agrario para inmigrantes

El concejal de Servicios Sociales de Baena, Francisco Vizcaíno, ha presentado este miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, un programa integral de atención a la población migrante que apuesta por una gestión basada en la humanidad, la eficacia y la coordinación institucional. La iniciativa estará activa desde el mes de diciembre hasta abril, coincidiendo con los periodos de mayor necesidad, especialmente vinculados a las campañas agrícolas.

Durante su intervención, el responsable municipal subrayó que la inmigración debe abordarse desde “principios irrenunciables”, como el trato digno a las personas y el uso responsable de los recursos públicos, destacando la obligación de las administraciones de ofrecer respuestas “ordenadas, justas y rápidas”. En este sentido, anunció un refuerzo del trabajo en red entre el Ayuntamiento, los servicios sociales municipales, la Guardia Civil, la Policía Local, el Centro de Salud y entidades sociales como Baena Solidaria, Cruz Roja o Cáritas, con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficacia de las actuaciones.

El programa contempla medidas de atención inmediata, garantizando la cobertura de necesidades básicas como alimentación, servicio de lavandería, ropero y atención sanitaria, asegurando que ninguna persona en Baena carezca de lo esencial. Al mismo tiempo, incorpora una visión a medio y largo plazo centrada en la formación y la inserción laboral, pilares fundamentales tanto para la integración social como para el desarrollo económico local.

Entre las principales novedades se encuentra la creación de una bolsa de empleo agrario que facilitará la intermediación laboral, permitiendo que las personas migrantes accedan a un empleo legal y que los agricultores locales cuenten con mayores facilidades para la contratación. A ello se suma un servicio de asesoramiento administrativo orientado a reducir la burocracia y facilitar los procesos de regularización documental.

El programa incluye también una campaña informativa dirigida a fomentar la convivencia y combatir prejuicios y bulos, centrada especialmente en el acceso a la vivienda y al empleo. “Una Baena que integra es una Baena más segura y más próspera para todos”, destacó el representante municipal, reafirmando la apuesta del Consistorio por una política social que no deje a nadie atrás y que, al mismo tiempo, aporte orden y soluciones útiles al tejido empresarial agrícola.

Baena solidaria

Por su parte María Garrido, representante de Baena Solidaria, entidad encargada de la gestión directa del programa, puso en valor la importancia del Día del Migrante como una oportunidad para reflexionar sobre la realidad de las personas que llegan en busca de una vida mejor y sobre la riqueza que aporta la diversidad al municipio. Señaló que la labor de la entidad se centra en una atención integral que comienza con la acogida y se extiende a la cobertura de necesidades básicas, la orientación administrativa y el acompañamiento social y laboral.

Desde Baena Solidaria se destacó el compromiso del Ayuntamiento y de los servicios sociales municipales con la inclusión y la igualdad, reafirmando el objetivo común de que ninguna persona se sienta sola, desinformada o excluida por razón de su origen. La jornada concluyó con un mensaje compartido de compromiso con una Baena más justa, solidaria e inclusiva, donde los derechos humanos y la dignidad de las personas estén en el centro de la acción pública.