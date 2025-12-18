Baena concede una prórroga de dos meses para los trabajos arqueológicos en Torreparedones

El Ayuntamiento de Baena ha concedido una prórroga de dos meses a la empresa encargada de realizar las últimas actuaciones en el yacimiento arqueológico de Torreparedones, tal como consta en la documentación oficial consultada por este medio. Si no hay más inconvenientes, las obras deberían estar terminadas en febrero del año que viene.

Esta intervención fue adjudicada en su día a una unión temporal de empresas formada por Hermanos Campano y Canteras Almargen. A mediados de noviembre, la UTE solicitó una ampliación del plazo inicial de cuatro meses, que comenzó a contar desde la firma del acta de replanteo que tuvo lugar el 11 de agosto.

Sin embargo, la autorización obligatoria de la Junta de Andalucía para los trabajos arqueológicos no llegó hasta el 26 de septiembre. Sin ese permiso, la UTE no pudo realizar los trabajos estructurales previstos, lo que motivó la prórroga que ahora ha sido concedida. La sociedad alegó que dicho retraso no podía ser atribuido a la adjudicataria y el Ayuntamiento lo corroboró después: "Los hechos aducidos para la demora en la ejecución de las obras no son imputables al contratista", según apunta la documentación.

La intervención se basa fundamentalmente en proteger del agua de lluvia esta joya arquitectónica y consolidar todo el elemento arquitectónico anexo a las termas para conseguir su preservación. La adjudicación se realizó por 667.000 euros (sin IVA) y está financiada en parte por el 1,5% Cultural del Gobierno central.