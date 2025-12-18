Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cesta de la compraViviendaMacrooperación antidrogasVPOMezquita-CatedralVuelta ciclistaDiputaciónNovaindefConcurso de belenes
instagramlinkedin

Patrimonio

Baena concede una prórroga de dos meses para los trabajos arqueológicos en Torreparedones

La empresa adjudicataria solicitó más tiempo debido al retraso de la Junta de Andalucía en conceder los permisos

Imagen del estado de las termas del yacimiento de Torreparedones

Imagen del estado de las termas del yacimiento de Torreparedones / REDACCIÓN / REDACCIÓN

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El Ayuntamiento de Baena ha concedido una prórroga de dos meses a la empresa encargada de realizar las últimas actuaciones en el yacimiento arqueológico de Torreparedones, tal como consta en la documentación oficial consultada por este medio. Si no hay más inconvenientes, las obras deberían estar terminadas en febrero del año que viene.

Esta intervención fue adjudicada en su día a una unión temporal de empresas formada por Hermanos Campano y Canteras Almargen. A mediados de noviembre, la UTE solicitó una ampliación del plazo inicial de cuatro meses, que comenzó a contar desde la firma del acta de replanteo que tuvo lugar el 11 de agosto.

Sin embargo, la autorización obligatoria de la Junta de Andalucía para los trabajos arqueológicos no llegó hasta el 26 de septiembre. Sin ese permiso, la UTE no pudo realizar los trabajos estructurales previstos, lo que motivó la prórroga que ahora ha sido concedida. La sociedad alegó que dicho retraso no podía ser atribuido a la adjudicataria y el Ayuntamiento lo corroboró después: "Los hechos aducidos para la demora en la ejecución de las obras no son imputables al contratista", según apunta la documentación.

Noticias relacionadas y más

La intervención se basa fundamentalmente en proteger del agua de lluvia esta joya arquitectónica y consolidar todo el elemento arquitectónico anexo a las termas para conseguir su preservación. La adjudicación se realizó por 667.000 euros (sin IVA) y está financiada en parte por el 1,5% Cultural del Gobierno central.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
  2. La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
  3. El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
  4. Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
  5. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  6. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  7. Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
  8. El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales

Investigado un hombre de 32 años tras robar maquinaria agrícola en una finca de Villanueva del Duque

Investigado un hombre de 32 años tras robar maquinaria agrícola en una finca de Villanueva del Duque

El borrador de presupuestos de la Diputación de Córdoba prevé aumentar un 33% las inversiones

El borrador de presupuestos de la Diputación de Córdoba prevé aumentar un 33% las inversiones

Nuevo mercado para Pozoblanco: plantean un espacio provisional mientras llega la remodelación definitiva

Nuevo mercado para Pozoblanco: plantean un espacio provisional mientras llega la remodelación definitiva

Baena concede una prórroga de dos meses para los trabajos arqueológicos en Torreparedones

Baena concede una prórroga de dos meses para los trabajos arqueológicos en Torreparedones

Niebla y helada a la espera de una nueva borrasca en Córdoba: este es el pronóstico de la Aemet

Niebla y helada a la espera de una nueva borrasca en Córdoba: este es el pronóstico de la Aemet

El presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 gana 50 millones de euros y sube un 15%

El presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 gana 50 millones de euros y sube un 15%

El proyecto TRR Profesional culmina su fase de prácticas presenciales

El proyecto TRR Profesional culmina su fase de prácticas presenciales

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Tracking Pixel Contents