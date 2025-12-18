El Ayuntamiento de Palma del Río asume la titularidad de la travesía, desde el cerro de Belén hasta los polígonos

El Pleno municipal de Palma del Río ha aprobado con los votos a favor del PP y el concejal no adscrito, y los votos en contra de IU y PSOE, la cesión al Ayuntamiento de la titularidad de diferentes tramos de las carreteras A-453, A-440, EF453 y C-43, que comprenden desde el cerro de Belén hasta los polígonos industriales.

Rosa María Conovaca, concejala de Urbanismo, explicó que se trata de carreteras que han perdido su condición de vías autonómicas y se han convertido en urbanas con un uso predominante del movimiento interno del municipio.

Con esto se "posibilita la adaptación de la sección viaria y del espacio público a las determinaciones del planteamiento, incluyendo actuaciones de calmado de tráfico, arbolado, accesibilidad universal, reordenación de aparcamientos y ampliación de aceras", según figura en el informe realizado por Urbanismo.

La cesión de esta titularidad plantea que se realice "en perfecto estado de conservación y funcionamiento" atendiendo al asfaltado, la señalización, las barreras de seguridad, servidumbres y deslindes.

Plano de los tramos de la travesía de Palma del Río que pasan a ser de titularidad municipal. / CÓRDOBA

La oposición critica el coste de asumir los puentes

Izquierda Unida ve este movimiento "irresponsable", con una "hipoteca peligrosísima" a los futuros gobiernos municipales, según las palabras de Francisco Martínez, viceportavoz de la formación, sobre todo por la inclusión en estos tramos de los puentes de la vía férrea y el puente de hierro sobre el río Guadalquivir, porque "su mantenimiento es caro".

El PSOE, por su parte, calificó de "irresponsabilidad" aprobar esta cesión que contempla "casi 7 kilómetros de carretera y que da la sensación de que se tenía mucha prisa", según el socialista Carlos Muñoz. "La travesía entendemos que debe estar integrada en la red urbana, sí, pero asumir la gestión de los puentes es una temeridad" porque este tipo de actuaciones suponen un costo importante para las arcas municipales, según Muñoz, que puso el ejemplo del último arreglo del puente de hierro, que fue una inversión de 1,3 millones de euros.

Otros asuntos del pleno

Por otro lado, el Pleno aprobó la adjudicación del servicio de mantenimiento y conservación de jardines a la actual concesionaria, Prezero España SA, con varias mejoras en el servicio.

También fue objeto de debate la moción presentada por el PP para solicitar al Gobierno de España mejoras para los servicios ferroviarios en la ciudad, que sufre "retrasos continuos, averías reiteradas, cortes de servicio, supresiones de trenes y deficiencias estructurales".