El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque y la Diputación de Córdoba firman un convenio para los primeros trabajos del aeródromo

Con un montante de 125.000 euros, se vallará la parcela y se remodelará el edificio de control del antiguo campo de aviación

Presentación del proyecto de aeródromo en Hinojosa del Duque.

Presentación del proyecto de aeródromo en Hinojosa del Duque. / CÓRDOBA

Antonio Manuel Caballero

Hinojosa del Duque

El futuro aeródromo de Los Pedroches da un paso más con la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque y la Diputación de Córdoba por 125.000 euros que ayudará a seguir consolidando uno de los proyectos más importantes que están en marcha en la localidad hinojoseña.

En la firma del convenio participaron el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González: el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y Daniel Medrán en representación de la empresa Air Attack On Fire.

El convenio firmado entre ambas instituciones contempla, por un lado, el vallado perimetral de la parcela catastral, situada en el antiguo campo de aviación del término municipal hinojoseño y, por otro, la remodelación del edificio donde se ubica la antigua sala de control del aeródromo.

Una infraestructura estratégica en Los Pedroches

Ambas actuaciones forman parte de los primeros trabajos para la puesta en marcha del aeródromo de Los Pedroches, que, según recoge el convenio, se trata de "una infraestructura estratégica comarcal en un entorno rural de alto valor natural".

El alcalde de la localidad, Matías González, ha destacado su satisfacción por la firma del convenio, que supone "un gran paso para que este proyecto pueda ponerse en marcha, ya que ahora será mucho más fácil iniciar las obras". González ha recordado que "se trata de una superficie municipal adquirida en el año 2008 por el Ayuntamiento, que ahora cuenta con un enorme potencial para el futuro". En este sentido, el primer edil hinojoseño ha destacado que "el futuro aeródromo de Los Pedroches está generando una gran ilusión y supondrá en el futuro una importante movilización económica".

El proyecto abre una ventana al norte de Córdoba

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha señalado que “estamos ante un proyecto que abre una nueva ventana al norte de Córdoba, un proyecto sólido que supondrá un enorme impulso para la zona”. En este sentido, Fuentes ha explicado que "la empresa ofrece una enorme seguridad, y esto es algo que abrirá muchas opciones en el norte de nuestra provincia, ya que da tranquilidad y confianza a la llegada de nuevas empresas y proyectos en el futuro".

Daniel Medrán, en representación de la empresa Air Attack On Fire, ha celebrado "la rapidez de todo el proyecto, ya que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, se ha avanzado mucho en poco tiempo, fruto del trabajo conjunto". Medrán ha indicado que "los siguientes pasos serán llevar a la zona las conexiones de luz y de agua, para poder comenzar a realizar distintos trabajos".

El representante de Air Attack On Fire ha asegurado que "hay muchas empresas esperando a que todo esté preparado para ponerse en marcha", destacando que "el aeródromo de Los Pedroches va a generar un impacto muy importante en la zona".

TEMAS

