Arrestados los autores de varios robos con alunizaje en Montilla y Lucena

La Guardia Civil ha detenido a tres personas a las que se considera autoras de varios robos en establecimientos comerciales en la provincia de Córdoba con el método del alunizaje. Con este sistema, los ladrones entraban en las tiendas estrellando un vehículo contra el escaparate para acceder a su interior. Dos de esos delitos fueron cometidos en Lucena (en este caso se quedó en un intento fracasado) y Montilla, tal como ha podido saber este periódico.

Durante el operativo, llevado a cabo por el equipo de Patrimonio de la unidad operativa de la policía judicial de Córdoba en la mañana de este jueves con el apoyo del área de Investigación del puesto principal de Monttilla, se han registrado con orden judicial tres viviendas en la provincia de Sevilla, donde los agentes han encontrado distintos efectos que habían sido sustraídos con anterioridad. A partir de ahí, se han podido aclarar cinco robos cometidos en distintos puntos de Andalucía, siempre mediante el método del alunizaje, entre ellos los dos sucesos de la provincia de Córdoba.

Además, las investigaciones por este mismo caso han permitido esclarecer otros cinco robos de vehículos a motor en las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Robo en una perfumería

Probablemente el robo con alunizaje en Montilla se trate del perpetrado en la perfumería Aromas, que sufrió dos asaltos el pasado mes de octubre. El establecimiento, situado en la avenida de Andalucía, a escasos metros de la confluencia con las calles La Parra, Puerta de Aguilar y Ronda de Curtidores, sufrió dos robos en apenas ocho días, a pesar del refuerzo en las medidas de seguridad que habían adoptado los responsables de la franquicia tras los últimos incidentes.