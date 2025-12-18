Celia Valverde sucede a Santiago Cabello al frente de la Mancomunidad de Los Pedroches

La alcaldesa de Villaralto, Celia Valverde (PP), se ha convertido este jueves en la nueva presidenta de la Mancomunidad de Los Pedroches tras recibir los 18 votos a favor de los representantes del PP y la abstención de los 8 del PSOE en la junta extraordinaria convocada para elegir la nueva presidencia después de que el anterior presidente y alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, renunciara al cargo para centrarse en los proyectos estratégicos que su municipio, que es cabecera de comarca, está asumiendo en los últimos tiempos, además de su reciente nombramiento como presidente de la Mancomunidad de Caminos.

Celia Valverde, que estará al frente de la entidad al menos hasta las próximas elecciones municipales, se ha convertido en la primera mujer en presidir esta mancomunidad de municipios, que engloba a las 17 localidades de la comarca, y durante su intervención agradecía al presidente saliente el paso "valiente" que ha dado y la gestión realizada. También mostraba su agradecimiento a su partido, "por fijarse en mí" para este cargo del que espera estar "a la altura de las circunstancias".

A disposición de los grupos y del tejido social y económico

La nueva presidenta del ente supramunicipal pidió "dejar las diferencias fuera y que luchemos todos por la comarca juntos, aunque haya discrepancias", a la vez que se ponía a disposición de todos los grupos, de los ganaderos, empresarios, plataformas y asociaciones para que Los Pedroches vaya a más".

El PP de Córdoba comunicó en la mañana de este jueves que proponía a Celia Valverde como nueva presidenta, por lo que “el Partido Popular de Córdoba apuesta por una mujer joven y alcaldesa de un municipio pequeño para liderar el proyecto de la Mancomunidad de Municipios Los Pedroches".