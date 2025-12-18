Relevo
Celia Valverde sucede a Santiago Cabello al frente de la Mancomunidad de Los Pedroches
La alcaldesa de Villaralto, primera mujer en ocupar el cargo, pide "dejar las diferencias fuera y luchar por la comarca todos juntos"
La alcaldesa de Villaralto, Celia Valverde (PP), se ha convertido este jueves en la nueva presidenta de la Mancomunidad de Los Pedroches tras recibir los 18 votos a favor de los representantes del PP y la abstención de los 8 del PSOE en la junta extraordinaria convocada para elegir la nueva presidencia después de que el anterior presidente y alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, renunciara al cargo para centrarse en los proyectos estratégicos que su municipio, que es cabecera de comarca, está asumiendo en los últimos tiempos, además de su reciente nombramiento como presidente de la Mancomunidad de Caminos.
Celia Valverde, que estará al frente de la entidad al menos hasta las próximas elecciones municipales, se ha convertido en la primera mujer en presidir esta mancomunidad de municipios, que engloba a las 17 localidades de la comarca, y durante su intervención agradecía al presidente saliente el paso "valiente" que ha dado y la gestión realizada. También mostraba su agradecimiento a su partido, "por fijarse en mí" para este cargo del que espera estar "a la altura de las circunstancias".
A disposición de los grupos y del tejido social y económico
La nueva presidenta del ente supramunicipal pidió "dejar las diferencias fuera y que luchemos todos por la comarca juntos, aunque haya discrepancias", a la vez que se ponía a disposición de todos los grupos, de los ganaderos, empresarios, plataformas y asociaciones para que Los Pedroches vaya a más".
El PP de Córdoba comunicó en la mañana de este jueves que proponía a Celia Valverde como nueva presidenta, por lo que “el Partido Popular de Córdoba apuesta por una mujer joven y alcaldesa de un municipio pequeño para liderar el proyecto de la Mancomunidad de Municipios Los Pedroches".
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
- La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
- El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
- Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
- La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
- Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
- El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales