Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro de emergencia habitacionalPresupuestos DiputaciónDescuentos transporteHotel antigua AduanaEspectáculos navideñosPaseo de la IlusiónMacrooperación antidrogasElectricidad en el NorteLevante Este
instagramlinkedin

Educación

La UCO renueva su convenio con ocho ayuntamientos para impulsar el Programa Intergeneracional y ofrecer 40 plazas Erasmus+

El Centro Intergeneracional Profesor Francisco Santisteban supera los 2.150 alumnos y refuerza su oferta con cursos online de inglés y movilidad internacional a Dublín, Zagreb y Udine

El rector de la UCO junto a los representantes de los municipios firmantes y responsables del Centro Intergeneracional.

El rector de la UCO junto a los representantes de los municipios firmantes y responsables del Centro Intergeneracional. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Universidad de Córdoba ha renovado sus convenios de colaboración con los ayuntamientos de Cabra, LucenaMontillaPeñarroya-PueblonuevoPozoblancoPriego de Córdoba y Puente Genil para el desarrollo del Programa Universitario para Alumnos Mayores de 50 Años, perteneciente al Centro Intergeneracional Profesor Francisco Santisteban. Cada consistorio aporta 12.000 euros para sufragar los gastos generales del programa durante el presente curso académico.

El acto de firma contó con la presencia del rector, Manuel Torralbo Rodríguez; el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz Gallarte; la directora del Centro Intergeneracional, Ana Belén Martínez López; y representantes institucionales de los municipios participantes, explica la UCO en una nota de prensa.

Más de 2.150 estudiantes y una oferta académica en expansión

La directora del Centro Intergeneracional destacó que este curso se ha superado la cifra de 2.150 alumnos entre todas las sedes provinciales. Como novedad, se han incorporado dos niveles de inglés online, inicial e intermedio, impartidos por profesorado de UCOidiomas, sin coste adicional para los ayuntamientos y con una elevada demanda.

Movilidad internacional Erasmus+: 40 plazas disponibles

El programa incorpora este año 40 plazas Erasmus+ que permitirán a los estudiantes mayores participar en estancias formativas en Zagreb, Dublín y Udine, además de una cuarta movilidad aún pendiente de confirmación. Podrá concurrir todo el alumnado del Centro Intergeneracional, teniendo preferencia quienes acrediten menor renta y carezcan de estudios postobligatorios.

Compromiso institucional

El rector, Manuel Torralbo, agradeció la implicación de los ayuntamientos y subrayó el valor de estos programas para “fortalecer el sentimiento europeo y promover la movilidad no solo entre estudiantes jóvenes, sino también entre las personas mayores”.

La iniciativa consolida un modelo formativo que combina aprendizaje permanente, intercambio intergeneracional y proyección internacional, reforzando el papel de la UCO en la formación a lo largo de la vida en toda la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
  2. La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
  3. El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
  4. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  5. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  6. Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
  7. El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales
  8. IU Córdoba renueva sus direcciones locales hasta final de año

El Ayuntamiento de Montilla pide acelerar su entrada en el Consorcio Metropolitano de Transportes

El Ayuntamiento de Montilla pide acelerar su entrada en el Consorcio Metropolitano de Transportes

La UCO renueva su convenio con ocho ayuntamientos para impulsar el Programa Intergeneracional y ofrecer 40 plazas Erasmus+

La UCO renueva su convenio con ocho ayuntamientos para impulsar el Programa Intergeneracional y ofrecer 40 plazas Erasmus+

Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba y La Carlota

Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba y La Carlota

Proyecto Hombre inaugura su sede en Hinojosa del Duque para acercar sus programas a Los Pedroches y el Alto Guadiato

Pozoblanco cierra el ejercicio 2024 con un superávit de 2,4 millones de euros y un remanente de tesorería de 8,4 millones

Pozoblanco cierra el ejercicio 2024 con un superávit de 2,4 millones de euros y un remanente de tesorería de 8,4 millones

El presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 gana 50 millones de euros y sube un 15%

El presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 gana 50 millones de euros y sube un 15%

Todo lo que necesitas saber de la Lotería de Navidad en Córdoba: el Gordo, los premios, los números más buscados y mucho más

Todo lo que necesitas saber de la Lotería de Navidad en Córdoba: el Gordo, los premios, los números más buscados y mucho más

La tregua climática llega a Córdoba: ¿hasta cuándo tendremos cielos soleados antes del nuevo frente lluvioso?

La tregua climática llega a Córdoba: ¿hasta cuándo tendremos cielos soleados antes del nuevo frente lluvioso?
Tracking Pixel Contents