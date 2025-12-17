La UCO renueva su convenio con ocho ayuntamientos para impulsar el Programa Intergeneracional y ofrecer 40 plazas Erasmus+

La Universidad de Córdoba ha renovado sus convenios de colaboración con los ayuntamientos de Cabra, LucenaMontillaPeñarroya-PueblonuevoPozoblancoPriego de Córdoba y Puente Genil para el desarrollo del Programa Universitario para Alumnos Mayores de 50 Años, perteneciente al Centro Intergeneracional Profesor Francisco Santisteban. Cada consistorio aporta 12.000 euros para sufragar los gastos generales del programa durante el presente curso académico.

El acto de firma contó con la presencia del rector, Manuel Torralbo Rodríguez; el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz Gallarte; la directora del Centro Intergeneracional, Ana Belén Martínez López; y representantes institucionales de los municipios participantes, explica la UCO en una nota de prensa.

Más de 2.150 estudiantes y una oferta académica en expansión

La directora del Centro Intergeneracional destacó que este curso se ha superado la cifra de 2.150 alumnos entre todas las sedes provinciales. Como novedad, se han incorporado dos niveles de inglés online, inicial e intermedio, impartidos por profesorado de UCOidiomas, sin coste adicional para los ayuntamientos y con una elevada demanda.

Movilidad internacional Erasmus+: 40 plazas disponibles

El programa incorpora este año 40 plazas Erasmus+ que permitirán a los estudiantes mayores participar en estancias formativas en Zagreb, Dublín y Udine, además de una cuarta movilidad aún pendiente de confirmación. Podrá concurrir todo el alumnado del Centro Intergeneracional, teniendo preferencia quienes acrediten menor renta y carezcan de estudios postobligatorios.

Compromiso institucional

El rector, Manuel Torralbo, agradeció la implicación de los ayuntamientos y subrayó el valor de estos programas para “fortalecer el sentimiento europeo y promover la movilidad no solo entre estudiantes jóvenes, sino también entre las personas mayores”.

La iniciativa consolida un modelo formativo que combina aprendizaje permanente, intercambio intergeneracional y proyección internacional, reforzando el papel de la UCO en la formación a lo largo de la vida en toda la provincia.