Santiago Cabello anuncia su relevo al frente de la Mancomunidad de Los Pedroches tras aprobar un presupuesto de 425.000 euros

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches ha aprobado formalmente su presupuesto para el ejercicio 2026, el cual asciende a 425.000 euros. En el transcurso de este proceso, el presidente de la entidad y también alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha comunicado su decisión de dejar la Presidencia debido a las nuevas responsabilidades derivadas de su nombramiento la pasada semana como presidente de la Mancomunidad de Caminos, así como por las nuevas funciones y áreas asumidas en las últimas semanas el Ayuntamiento de Pozoblanco, municipio que se encuentra inmerso en un periodo de inversiones y proyectos estratégicos que le requieren “una mayor dedicación”.

Cabello ha explicado que este relevo se produce en un "momento óptimo para la mancomunidad", destacando que la institución ha alcanzado hitos históricos como la resolución de concesión provisional de más de 7 millones de euros procedentes de fondos de la Unión Europea, en colaboración con la Diputación Provincial de Córdoba. El presidente ha manifestado que "las cuentas anuales demuestran una gestión responsable, eficaz y comprometida con las necesidades reales de nuestros municipios", dejando una situación financiera "saneada" que “permite afrontar el futuro con garantías”.

En total, desde su investidura en 2023 se han tramitado y firmado 3.415 documentos de diferentes procesos administrativos, destaca la mancomunidad en una nota. Además, ha reivindicado los "excelentes indicadores de gestión", subrayando que el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido a "tan solo dos días", lo que evidencia "la solvencia y el compromiso de la entidad con el tejido empresarial y los profesionales locales".

El presidente ha asegurado que "ha sido un honor haber trabajado por mi tierra" y ha confirmado que su compromiso con Los Pedroches seguirá vigente como hasta ahora. “Han sido años muy positivos, en los que, gracias al esfuerzo conjunto, hemos logrado frutos importantes y avances reales para nuestra comarca”, ha añadido. Cabello ha señalado que “ha sido un orgullo alcanzar los objetivos en beneficio de nuestros municipios” y ha querido expresar su agradecimiento “a todo el personal de la mancomunidad y a sus compañeros durante este tiempo”.

Por último, ha deseado “lo mejor a la institución y muchos éxitos en los años venideros, luchando juntos y unidos para fortalecer una comarca dinámica, fijar población y lograr un futuro mejor”.

Los detalles de las cuentas

En cuanto al detalle de las cuentas aprobadas, el presupuesto "refuerza los servicios compartidos e iniciativas estratégicas", destacando el incremento de la aportación al Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas (CIET) de Los Pedroches hasta los 10.000 euros. El documento económico también garantiza la continuidad de programas para la mejora de la empleabilidad como el programa Orienta, el de inserción laboral, el de apoyo a mujeres en el mundo rural o el de prácticas en empresas, en el que han participado estos dos últimos años más de 300 personas, de las cuales 50 se han incorporado al mundo laboral.

Gracias a que la entidad cerró el ejercicio anterior con un remanente de tesorería cercano a los 300.000 euros, se han podido aprobar nuevas actuaciones para la adquisición de infraestructuras y equipamientos de uso compartido. Entre estas adquisiciones se encuentran escenarios homologados, baños portátiles higiénicos, carpas de diversas dimensiones y maquinaria especializada para la limpieza y el mantenimiento de campos de césped artificial, recursos que estarán a disposición de todos los municipios para sus eventos e instalaciones deportivas.

De igual forma, se ha procedido a la adjudicación de diversas obras de climatización y renovación de iluminación en diversas localidades para mejorar la eficiencia energética y la calidad de los servicios municipales, todo ello a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), en el que ya se han tramitado más del 75%, lo que supone una cuantía ejecutada de más de dos millones de euros.

Finalmente, la mancomunidad mantendrá su colaboración estratégica con el IFAPA en proyectos de regeneración del encinar, elemento clave del patrimonio natural y económico local. También continuará apoyando los eventos más relevantes del territorio, como el Juego de la Oca de Dos Torres, la Feria del Lechón de Cardeña, la del Jamón de Villanueva de Córdoba, la del Pastoreo de Villaralto, la del Cordero de Conquista y el Auto de los Reyes Magos de El Viso.

Cabello ha concluido afirmando que, con estos últimos presupuestos que se aprueban bajo su presidencia, la mancomunidad podrá “seguir trabajando desde la cooperación para aprovechar recursos y fortalecer una comarca cohesionada, reafirmando el compromiso con el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Los Pedroches”.

El Pleno en el que se votará la investidura del nuevo presidente de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches se celebrará este jueves por la tarde.