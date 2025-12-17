Proyecto Hombre Córdoba inaugura su sede en Hinojosa del Duque para acercar sus programas a Los Pedroches y el Alto Guadiato

Proyecto Hombre Córdoba ha inaugurado su nueva sede en Hinojosa del Duque, un recurso estratégico destinado a reforzar la atención a las adicciones en el norte de la provincia y a acercar sus programas a las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato, donde desde hace años se detecta una creciente necesidad de intervención.

La entidad ha trasladado a las mancomunidades estadísticas y evidencias recopiladas tanto desde su centro como desde el Plan Andaluz de Salud Mental y Adicciones, que confirman un incremento significativo de las problemáticas relacionadas con las adicciones. Proyecto Hombre Córdoba recuerda que los datos oficiales solo reflejan a quienes han solicitado ayuda en algún momento, quedando fuera un número importante de personas que no figuran en registros públicos.

Un recurso necesario en un territorio disperso

Desde hace más de 10 años, la organización venía valorando la necesidad de implantar recursos terapéuticos y preventivos más cercanos al territorio, dada la extensión geográfica de la zona y la dificultad de muchas familias para desplazarse hasta la capital, lo que afecta al mantenimiento y éxito de los tratamientos.

Hace dos años, la asociación Insuga solicitó al Ayuntamiento de Hinojosa del Duque la cesión de un espacio para iniciar la atención. El consistorio, con su alcalde Matías González López al frente, facilitó el local que hoy se consolida como sede de Proyecto Hombre en el municipio.

Inauguración de la sede de Proyecto Hombre en Hinojosa del Duque. / CÓRDOBA

Atención ya en marcha: más de 50 familias atendidas

Desde su puesta en funcionamiento, la nueva sede comenzó a atender a su primer usuario y, en la actualidad, más de 50 familias han recibido apoyo a través de este recurso. El centro ofrece programas terapéuticos, prevención, apoyo psicosocial, reinserción sociolaboral, derivaciones a recursos residenciales en Córdoba, así como acciones de formación y acompañamiento al voluntariado.

Agradecimientos institucionales

Proyecto Hombre Córdoba ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Hinojosa del Duque por la cesión del espacio y por su implicación en la prevención de adicciones entre la población joven. También ha reconocido el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), cuyas subvenciones han contribuido a hacer posible el desarrollo de este nuevo servicio.

Retos de futuro

Para 2026, la entidad prevé intensificar su trabajo con distintos municipios del norte de la provincia mediante acciones de sensibilización y formación, así como avanzar en la consolidación y sostenibilidad de la sede de Hinojosa del Duque, con el objetivo de reforzar la atención integral a las adicciones en un territorio especialmente vulnerable.