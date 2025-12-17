Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro de emergencia habitacionalPresupuestos DiputaciónDescuentos transporteHotel antigua AduanaEspectáculos navideñosPaseo de la IlusiónMacrooperación antidrogasElectricidad en el NorteLevante Este
instagramlinkedin

Norte de la provincia

Proyecto Hombre Córdoba inaugura su sede en Hinojosa del Duque para acercar sus programas a Los Pedroches y el Alto Guadiato

El nuevo recurso ya ha atendido a más de 50 familias y permitirá mejorar la prevención, el tratamiento y la adherencia terapéutica

Inauguración de la sede de Proyecto Hombre en Hinojosa del Duque.

Inauguración de la sede de Proyecto Hombre en Hinojosa del Duque. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Proyecto Hombre Córdoba ha inaugurado su nueva sede en Hinojosa del Duque, un recurso estratégico destinado a reforzar la atención a las adicciones en el norte de la provincia y a acercar sus programas a las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato, donde desde hace años se detecta una creciente necesidad de intervención.

La entidad ha trasladado a las mancomunidades estadísticas y evidencias recopiladas tanto desde su centro como desde el Plan Andaluz de Salud Mental y Adicciones, que confirman un incremento significativo de las problemáticas relacionadas con las adicciones. Proyecto Hombre Córdoba recuerda que los datos oficiales solo reflejan a quienes han solicitado ayuda en algún momento, quedando fuera un número importante de personas que no figuran en registros públicos.

Un recurso necesario en un territorio disperso

Desde hace más de 10 años, la organización venía valorando la necesidad de implantar recursos terapéuticos y preventivos más cercanos al territorio, dada la extensión geográfica de la zona y la dificultad de muchas familias para desplazarse hasta la capital, lo que afecta al mantenimiento y éxito de los tratamientos.

Hace dos años, la asociación Insuga solicitó al Ayuntamiento de Hinojosa del Duque la cesión de un espacio para iniciar la atención. El consistorio, con su alcalde Matías González López al frente, facilitó el local que hoy se consolida como sede de Proyecto Hombre en el municipio.

Inauguración de la sede de Proyecto Hombre en Hinojosa del Duque.

Inauguración de la sede de Proyecto Hombre en Hinojosa del Duque. / CÓRDOBA

Atención ya en marcha: más de 50 familias atendidas

Desde su puesta en funcionamiento, la nueva sede comenzó a atender a su primer usuario y, en la actualidad, más de 50 familias han recibido apoyo a través de este recurso. El centro ofrece programas terapéuticos, prevención, apoyo psicosocial, reinserción sociolaboral, derivaciones a recursos residenciales en Córdoba, así como acciones de formación y acompañamiento al voluntariado.

Agradecimientos institucionales

Proyecto Hombre Córdoba ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Hinojosa del Duque por la cesión del espacio y por su implicación en la prevención de adicciones entre la población joven. También ha reconocido el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), cuyas subvenciones han contribuido a hacer posible el desarrollo de este nuevo servicio.

Retos de futuro

Para 2026, la entidad prevé intensificar su trabajo con distintos municipios del norte de la provincia mediante acciones de sensibilización y formación, así como avanzar en la consolidación y sostenibilidad de la sede de Hinojosa del Duque, con el objetivo de reforzar la atención integral a las adicciones en un territorio especialmente vulnerable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
  2. La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
  3. El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
  4. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  5. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  6. Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
  7. El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales
  8. IU Córdoba renueva sus direcciones locales hasta final de año

El Ayuntamiento de Montilla pide acelerar su entrada en el Consorcio Metropolitano de Transportes

El Ayuntamiento de Montilla pide acelerar su entrada en el Consorcio Metropolitano de Transportes

La UCO renueva su convenio con ocho ayuntamientos para impulsar el Programa Intergeneracional y ofrecer 40 plazas Erasmus+

La UCO renueva su convenio con ocho ayuntamientos para impulsar el Programa Intergeneracional y ofrecer 40 plazas Erasmus+

Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba y La Carlota

Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba y La Carlota

Proyecto Hombre inaugura su sede en Hinojosa del Duque para acercar sus programas a Los Pedroches y el Alto Guadiato

Pozoblanco cierra el ejercicio 2024 con un superávit de 2,4 millones de euros y un remanente de tesorería de 8,4 millones

Pozoblanco cierra el ejercicio 2024 con un superávit de 2,4 millones de euros y un remanente de tesorería de 8,4 millones

El presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 gana 50 millones de euros y sube un 15%

El presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 gana 50 millones de euros y sube un 15%

Todo lo que necesitas saber de la Lotería de Navidad en Córdoba: el Gordo, los premios, los números más buscados y mucho más

Todo lo que necesitas saber de la Lotería de Navidad en Córdoba: el Gordo, los premios, los números más buscados y mucho más

La tregua climática llega a Córdoba: ¿hasta cuándo tendremos cielos soleados antes del nuevo frente lluvioso?

La tregua climática llega a Córdoba: ¿hasta cuándo tendremos cielos soleados antes del nuevo frente lluvioso?
Tracking Pixel Contents