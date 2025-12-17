El presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 gana 50 millones de euros y sube un 15%

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha presentado este miércoles el borrador de presupuestos de la institución provincial para el año 2026 elaborado por el equipo de gobierno del PP, que en el apartado de gastos sube más de 50 millones de euros, al pasar de 335 millones en este ejercicio a los 385 millones para el próximo, con un incremento, por tanto, de casi un 15%.

Las mismas cifras, cuadradas hasta el céntimo, valen para el estado de ingresos, de modo que el balance final, al menos en teoría, es un equilibrio absoluto: cero déficit, cero superávit. La mayor parte del incremento en los ingresos procede de las transferencias corrientes, que suben 36 millones de euros hasta los 291. Estas partidas son cantidades que entregan otras administraciones como el Estado o la Junta de Andalucía para el funcionamiento de la Diputación.

A su vez, la Diputación también realiza transferencias corrientes (por ejemplo a sus empresas públicas y organismos), que también conllevan la mayor parte del gasto: más de 182 millones para el año que viene, casi 30 más que en el presente ejercicio. Es el capítulo que registra las mayores partidas con diferencia, ya que en él se incluyen asuntos relacionados con el escudo social, como las ayudas para personas dependientes. Las gestiona el Instituto Provincial de Bienestar Social y solo en este concepto se superan los 90 millones de euros.

Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba en el que se han presentado los presupuestos de la institución, este miércoles. / A. J. González

Le sigue en importancia las inversiones reales, que en el borrador suponen 60 millones de euros, con un incremento de 17 millones (un 40% más), según las cifras facilitadas por Salvador Fuentes, que se ha detenido en este apartado.

"Es un presupuesto muy inversor porque todo son obras o equipamientos", ha indicado. Entran en este apartado, entre otras cuestiones, los planes provinciales de obras y servicios.

El gasto de personal se mantiene prácticamente igual que en este año, rondando los 55 millones de euros y ello a pesar del incremento salarial previsto del 2,5% para todos los trabajadores.

A partir de ahora comienza la cuenta atrás para aprobar el presupuesto del año que viene. La intención del equipo de gobierno, una vez entregado el borrador a la oposición, es convocar un pleno para la misma semana que viene. PSOE, IU y Vox han mostrado su descontento por el escaso margen para analizar un documento tan complejo como unos presupuestos. Apenas quedará tiempo para discutir o introducir modificaciones, según los grupos de la oposición, a los que no se les ha presentado hasta este mismo miércoles, tal y como ha confirmado Fuentes durante el pleno.

Salvador Fuentes y parte del equipo de gobierno se dirigen al Pleno de este miércoles. / A. J. González

Fuentes, en el pleno de este miércoles, ha asegurado que, si es necesario más tiempo para la negociación, el pleno de los presupuestos podría trasladarse a la semana posterior al día de Reyes, "pero no más; si no es posible, no es posible". En tal caso habría que seguir con las mismas cuentas de este año. "Si no hay manera de entendernos se prorroga el presupuesto que hay", ha manifestado.

Las críticas de la oposición

Los grupos de la oposición han sido muy críticos con los plazos y la ausencia de negociación del borrador, a pesar de que el PP necesita al menos un voto para sacarlo adelante. El portavoz del PSOE, Esteban Morales, ha indicado que "en tiempos de deslealtad, como hemos visto con los Presupuestos, el PP se puede quedar solo y sin el voto que le falta". No obstante, se ha mostrado abierto a negociar y ha pedido más tiempo para estudiar el documento entregado este miércoles.

Irene Ruiz, portavoz de IU, ha insistido en que "cuando Fuentes necesita la participación de otros grupos, no se digna a sentarse con nadie para ver por dónde va", y le ha afeado que "la realidad es prometer y luego hacer todo lo contrario".

Rafael Saco, portavoz de Vox, ha sido también contundente: "Fuentes gobierna en minoría y no se da cuenta. No se puede presentar un borrador sin haber hablado con la oposición".