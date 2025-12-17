Política
El presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 gana 50 millones de euros y sube un 15%
El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, presenta el borrador de unas cuentas que la oposición asegura desconocer
El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha presentado este miércoles el borrador de presupuestos de la institución para el año 2026 elaborado por el equipo de gobierno del PP y que, según los grupos de la oposición, no se les ha presentado hasta la fecha.
El apartado de gastos de la institución supramunicipal sube más de 50 millones de euros, al pasar de 335 millones en este ejercicio a los 385 millones para el próximo. El incremento es de casi un 15%.
Las mismas cifras, cuadradas hasta el céntimo, valen para el estado de ingresos, de modo que el balance final, al menos en teoría, es un equilibrio absoluto: cero déficit, cero superávit. La mayor parte del incremento en los ingresos procede de las transferencias corrientes, que suben 36 millones de euros hasta los 291. Estas partidas son cantidades que entregan otras administraciones como el Estado o la Junta para el funcionamiento de la Diputación.
