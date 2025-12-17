Pozoblanco cierra el ejercicio 2024 con un superávit de 2,4 millones de euros y un remanente de tesorería de 8,4 millones

El Pleno ordinario celebrado por el Ayuntamiento de Pozoblanco ha aprobado la cuenta general correspondiente a 2024 gracias a la mayoría absoluta del equipo de gobierno del PP, aunque sin el respaldo unánime de la Corporación. El PSOE y el edil no adscrito Gerardo Arévalo se decantaron por la abstención, mientras que Izquierda Unida votó en contra.

El alcalde, Santiago Cabello, fue el encargado de exponer los principales datos económicos, destacando que el ejercicio se cerró con un superávit superior a los 2,4 millones de euros y unos remanentes de tesorería para gastos generales que alcanzan los 8,4 millones.

Del mismo modo, subrayó que el Ayuntamiento mantiene una deuda cero desde hace dos años, lo que, a su juicio, sitúa al Consistorio entre los más saneados de la provincia y le permite afrontar con solvencia futuras inversiones y actuaciones en el municipio.

La oposición duda de los datos

Los grupos de la oposición, sin embargo, mostraron su desacuerdo con la gestión económica. Desde Izquierda Unida, su portavoz, Emmanuel Vioque, justificó el voto en contra señalando que los ingresos reales ascendieron a 18,3 millones de euros frente a unos gastos de 18,5 millones.

Por su parte, Gerardo Arévalo explicó su abstención al considerar que no podía apoyar unas cuentas que, según indicó, supondría respaldar "una gestión que incrementa el gasto en comunicación con fines clientelares y electoralistas".

En la misma línea crítica se expresó el portavoz socialista, Rafael Villarreal, quien cuestionó los datos ofrecidos por el alcalde y su valoración positiva de la gestión municipal. Villarreal aludió a las reiteradas solicitudes de prórroga en los planes provinciales como prueba, en su opinión, de la incapacidad del equipo de gobierno para gestionar las subvenciones, que recordó son concedidas de manera general a todos los municipios de la provincia.