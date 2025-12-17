Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Bueno, bonito y barato": un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba

La Diputación quiere implantar un modelo con pisos asequibles para familias con pocos recursos

Recreación de viviendas promovidas por la Diputación siguiendo el modelo de VPO actual.

Recreación de viviendas promovidas por la Diputación siguiendo el modelo de VPO actual. / CÓRDOBA

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El acceso a la vivienda es un problema en el que todas las administraciones están implicadas, cada una con sus recursos y limitaciones. La Diputación de Córdoba, aunque tiene menos capacidad en el asunto que otros organismos, también quiere fomentar hogares asequibles, especialmente para familias con pocos recursos.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha avanzado este miércoles durante la presentación de los presupuestos de 2026 una posible línea de trabajo que se aleja de los formatos actuales de la vivienda protegida. De forma gráfica, lo ha resumido así: "Lo que no se puede concebir son viviendas con dos plantas y cochera para gente que quiere una vivienda digna y tiene un sueldo de 1.200 euros".

Con menos superficie

Ese, sin embargo, es el modelo actual de la mayor parte de la VPO, que compite con el mercado libre. Ahora Fuentes plantea otro sistema que, en esencia, consiste en volver a las urbanizaciones que proliferaron en los pueblos durante la segunda mitad del siglo XX. Eran pisos baratos, con entre cuatro y 16 viviendas por planta, de menor superficie que los que se construyen ahora.

A diferencia de aquellos bloques, la mayoría construidos durante el franquismo, Fuentes propone hacer algo parecido pero con buenas calidades. "Bueno, bonito y barato", ha resumido. Esas urbanizaciones, con pisos de unos 60 metros, requieren poco suelo y el precio de la vivienda actual viene determinado en gran medida precisamente por el coste del terreno. Con pocos recursos, se podrían poner en el mercado viviendas "muy baratas".

La intención de Fuentes es empezar a diseñar estas viviendas a partir del año que viene. "Contemplaremos partidas en el remanente para abordar y proyectar viviendas con ese enfoque", ha prometido.

TEMAS

