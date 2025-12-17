La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha entregado este miércoles a los alcaldes y representantes municipales de 14 localidades cordobesas, todos con menos de 5.000 habitantes de comarcas como Los Pedroches o Sierra Morena, las resoluciones de las ayudas Meinfra que la Junta destina a ayudar a los ayuntamientos de pequeños municipios a mejorar equipamientos y servicios públicos que son fundamentales para fijar la población al territorio.

En total, la consejería ha destinado 4 millones de euros en 2025 a estas subvenciones de los que 420.000 euros se han repartido en la provincia para proyectos de rehabilitación de viviendas, residencias de mayores o equipamientos deportivos y de ocio que son una oportunidad para atraer habitantes en una provincia especialmente afectada por la despoblación.

Santa Eufemia, Villaharta, Torrecampo, La Granjuela, Villanueva del Duque, Valsequillo, Villaviciosa de Córdoba, Conquista, El Viso, Luque, Valenzuela, Fuente Obejuna, Los Blázquez y El Guijo son los municipios beneficiados con estas subvenciones de 30.000 euros que permitirán a los ayuntamientos desarrollar proyectos como el centro de formación que está creando Fuente Obejuna en la nave municipal, la rehabilitación de una vivienda municipal en Los Blázquez, la ampliación de las residencias de mayores en Torrecampo y El Guijo, la construcción de una pista de pádel en Conquista o la mejora del parque infantil en La Granjuela.

Nieto ha agradecido a los alcaldes su implicación para “complicarse la vida” y presentar proyectos que contribuyan a ofrecer servicios y generar oportunidades laborales que hagan que sus pueblos “puedan resultar atractivos para familias que buscan vivienda asequible, colegios con una ratio de alumnos prácticamente de clases particulares y una altísima calidad de vida”.

El consejero ha defendido que “Andalucía está consiguiendo resolver problemas históricos y ser más competitiva y uno de los retos que nos hemos marcado es seguir siendo la comunidad más poblada y llegar a 10 millones de habitantes en 2050. Pero para eso hay que corregir algunos déficits que están generando problemas no solo en los municipios que pierden población sino también en los que crecen rápidamente”.

La mitad de la población vive en el 4% del territorio y “eso tensiona y sube el precio de la vivienda mientras en el resto se vacían los cascos urbanos y se deterioran viviendas que serían una solución para muchas familias”, ha destacado. En este sentido, ha admitido que la provincia de Córdoba es una de las más afectadas por la despoblación rural, que sufren 55 de sus 70 localidades y “tenemos la obligación de revertir esa situación”.

Nieto ha recordado que la consejería ha puesto en marcha la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico de Andalucía con medidas transversales que implican a todo la Junta, en la que se han definido 480 municipios de acción preferente, 50 de ellos en Córdoba. Para el Gobierno de Juanma Moreno “el mundo rural es una prioridad porque mantener la vida en nuestros municipios es el futuro de Andalucía y la Andalucía de interior no solo no es un problema, sino que es una grandísima oportunidad”.

Para ello es necesario garantizar las comunicaciones y transportes, ofrecer servicios de calidad, generar oportunidades laborales como las derivadas de la atención a la dependencia o residencias de mayores y, sobre todo, poner en carga vivienda disponible “inmediatamente”, recuperando casas vacías que hay en muchos pueblos para ofrecerlas en alquileres baratos. Precisamente, algunos de los proyectos beneficiados con las ayudas Meinfra se destinan a este tipo de equipamientos y servicios.

La apuesta por el municipalismo se refleja también, defiende la Junta, en los Presupuestos para 2026 que se debaten en el Parlamento, que destinan la cifra récord de 2.647 millones al Plan de Cooperación Municipal, cuya financiación se ha duplicado desde 2018.