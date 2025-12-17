La Junta de Andalucía rehabilitará 90 viviendas en la barriada Francisco de Quevedo de Puente Genil

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha dado a conocer la memoria justificativa e informe razonado para la contratación de obras de rehabilitación de edificios de 90 viviendas y espacios públicos adyacentes en la barriada Francisco de Quevedo de Puente Genil. Concretamente, las obras se desarrollarán en la Avenida de la Guardia Civil números 1, 2, 3, 4, 6, 8,10 y 12 de la citada barriada.

Las actuaciones que se van a desarrollar están contempladas en el programa Feder y supondrán, además de una mejora de unos edificios de la barriada que están muy deteriorados, un impulso en el sector de la construcción, fundamentalmente en medianas empresas, que son las que acometerán las obras. El importe total de la actuación asciende a 1.629.621,16 euros (IVA excluido) y el plazo de ejecución de las obras es de 10 meses.

La barriada Francisco de Quevedo se encuentra dentro del casco urbano de Puente Genil, delimitada por la avenida de la Guardia Civil y la calle Fray Luis de León. La promoción cuenta con un total de 90 viviendas, desarrolladas en un conjunto de ocho edificios de hasta tres plantas de altura y distribuidos en dos conjuntos bien diferenciados, dispuestos perpendicularmente entre sí, en forma de L .

El conjunto 1 está formado por dos edificios adosados, bloques 1 y 2, que dan a la calle Fray Luís de León y comparten patio interior comunitario. El programa de viviendas se desarrolla en tres plantas (PB+2) y planta de cubierta inclinada a 4 aguas con tejas de cemento. El conjunto 2 está formado por 6 bloques adosados (3 al 8), dispuestos paralelamente a la Avda. de la Guardia Civil. Estos edificios están articulados de tal forma que quedan espacios libres en las zonas delanteras y traseras alternativamente. Los edificios estan resueltos con estructura de hormigón armado y cerramientos a la capuchina compuestos por ½ pie de ladrillo hueco.

Los dos conjuntos presentan un estado degradado siendo necesaria la intervención, principalmente, en los elementos constructivos de fachada, colocando un sistema de aislamiento exterior, de cubierta, mejorando su aislamiento, así como los bajantes y canalones de aguas pluviales, sustitución de ventanas por otras de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble, renovación de la red de saneamiento horizontal, reparación/sustitución de elementos de instalaciones eléctricas y mejora en las zonas comunes.

En cuanto a los espacios libres adyacentes, los conjuntos 1 y 2 se alinean a las calles que limitan con la barriada, calles Avda de la Guardia Civil y Fray Luís de León, quedando unos espacios comunes o plazas dispuestas entre las mismas. En la disposición del conjunto 2 algunos bloques se retranquean, provocan la aparición de unos pequeños espacios abiertos. Estos espacios, junto con la propia acera perimetral de los bloques, se encuentran enlosados con pavimentos de hormigón prefabricado, existiendo en algunas zonas parterres de tierra con árboles y mobiliario urbano. Existen algunos desniveles en estos espacios comunes que habría que resolver de forma adecuada mediante rampas y escaleras.