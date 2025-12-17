Ingresa en prisión tras embestir dos veces con su coche a un motorista en Doña Mencía

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, ha detenido en Doña Mencía a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, tras arremeter con su vehículo en dos ocasiones contra un ciclomotor que circulaba por las inmediaciones de la localidad.

La investigación se inició después de que la Guardia Civil recibiera un aviso en el Centro Operativo de Servicios (COS) alertando de un atropello ocurrido en la vía pública del municipio de la Subbética. Tras la correspondiente denuncia interpuesta por la víctima, se activó un dispositivo de investigación conjunto con la Policía Local para esclarecer los hechos e identificar al responsable.

Lo embistió en dos ocasiones

Las pesquisas permitieron determinar que el conductor del turismo embistió al ciclomotor en dos ocasiones. Las gestiones practicadas en torno al vehículo implicado y a la persona que lo conducía condujeron finalmente a la identificación del presunto autor, un varón de 34 años, que fue detenido.

Una vez instruidas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.