Los empresarios de Córdoba exigen la línea de evacuación para Los Pedroches y el Guadiato y nuevos puntos en el Sur

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha dado a conocer este miércoles su paquete de alegaciones presentadas a la propuesta inicial de desarrollo de la red eléctrica con horizonte 2030 (aprobada por el Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2025). Son medidas que van en la línea de lo ya presentado por la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, "en defensa de la competitividad e intereses de la industria de la provincia de Córdoba", ha explicado su presidente, Antonio Díaz.

La principal demanda es una línea de evacuación de 400 Kw desde Maguilla (Extremadura) hasta las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, que actualmente presentan problemas de suministro, con conexión al eje de 400Kw que va desde VIllanueva del Rey hasta Guadame (Jaén). Para ello, recoge las reclamaciones de nuevas subestaciones en Peñarroya y la Lancha (en plena Sierra Morena), que serviría de enlace con ambos ejes estructurales. "Eso nos permitiría tener capacidad eléctrica como para poder generar y consumir a nivel industrial", ha señalado Isidro López Magdaleno, presidente de la Comisión de Industria y Energía.

Presentación de alegaciones de CECO a la propuesta principal de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica del horizonte, 2030. / Victor Castro

Por otro lado, CECO pide nuevas posiciones en Baena y Castro del Río dentro de la línea de transporte que cubre Marmolejo-Cabra, que serían "fundamentales para desarrollos industriales en el entorno de Lucena e inversiones en renovables y almacenamiento en el Guadajoz y Campiña-Este", ha detallado López Magdaleno.

Un déficit "inaplazable" que depende de la promesa de Montero

Desde CECO se entiende la cuestión como algo "inaplazable": "La no inclusión de estas infraestructuras supondría perpetuar la brecha territorial existente y desaprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece el proceso de transición energética. Por el contrario, su incorporación permitiría reforzar la cohesión territorial, generar empleo estable y de calidad y consolidar un modelo energético más justo y equilibrado", han valorado desde la organización empresarial".

Vista panorámica de Espiel, uno de los municipios del Guadiato. / CÓRDOBA

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, prometió en Villanueva de Córdoba a principios de noviembre que la nueva planificación eléctrica hasta 2030 incluirá las demandas de la provincia. Hasta el momento, el documento conocido no contempla esa infraestructura que demandan administraciones, empresarios y sindicatos. Para incluirlas, el Gobierno tendrá que aceptar las alegaciones presentadas ahora por la Junta, Diputación y CECO.

"Cuando lo dijo es que será así, no queremos pensar lo contrario. No obstante, hemos cumplido con nuestras obligaciones de presentar estas alegaciones para que sean una realidad en la planificación", ha concluido e presidente de los empresarios.