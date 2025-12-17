La Diputación estima que los negocios en la feria Sabor a Córdoba se han triplicado

La feria agroalimentaria Sabor a Córdoba se celebró el mes pasado con la presencia de un centenar de expositores entre ayuntamientos y empresas del ramo, que durante tres días ofrecieron en este escaparate lo mejor que tiene la provincia en este ámbito. Este miércoles, el presidente del Instituto de Promoción y Desarrollo (Iprodeco, organizador de la muestra), Félix Romero, ha realizado un primer balance del encuentro durante el pleno de diciembre de la Diputación.

Romero no ha ofrecido, a preguntas de la oposición, datos concretos de asistencia a la feria Sabor a Córdoba, pero sí ha asegurado que la presencia de público "se ha multiplicado". Más preciso ha sido con la valoración que han realizado los propios empresarios participantes, que le han trasladado que "se pueden triplicar los datos económicos". En esos números se incluye la venta directa que realizaron durante los tres días las empresas presentes en el recinto del Centro de Ferias, pero también otro aspecto que no tiene visibilidad pública. Se trata de los encuentros de productores con grandes distribuidores para vender su oferta fuera de Córdoba.

Según Romero, algunos empresarios le han trasladado que Sabor a Córdoba es ya "la feria más importante a nivel provincial". De ahí que se muestre contento con el resultado final, que ha calificado como de "rotundo éxito". "Estamos contentos porque las empresas están satisfechas", ha dicho.

La marca Sabor a Córdoba

El presidente de Iprodeco ha vuelto a explicar su postura con respecto al rechazo de la Oficina de Patentes a registrar la marca que da nombre a la feria, y que debería servir también para promocionar los productos alimentarios cordobeses. Ha manifestado que los recursos presentados sólo afectan a un determinado epígrafe, el que corresponde al aceite de oliva, y ha recordado que ya existe un nombre similar, Córdoba Virgen Extra, "para el que no se presentaron alegaciones". Lo mismo ocurre con otras marcas similares en otras provincias como Cádiz, Sevilla o Málaga, que no han tenido el mismo rechazo de ningún productor según su relato.

Félix Romero, en el centro, durante el Pleno de la Diputación de este miércoles. / A. J. González

Romero ha asegurado que para que una determinada marca, por conflicto con otro nombre, no pueda usarse deben darse tres condiciones al mismo tiempo: que los nombres se parezcan, que los productos sean similares y que se induzca a confusión al consumidor. Ninguno de los tres requisitos se cumple con Sabor a Córdoba, en opinión del diputado, que ha aclarado que el sello que promueve el Iprodeco no es una marca empresarial de aceite de oliva. "No es una empresa privada que quiere vender aceite con esa marca; hacemos promoción de los productos de Córdoba, para muchas cosas y clases", ha apuntado durante el pleno.

Finalmente, Romero ha expresado que el término "Córdoba" no puede ser usado en exclusiva, ya que "no es propiedad de nadie y nadie puede apropiarse de esa palabra". Las quejas por la marca Sabor a Córdoba llegaron de Origen España, la asociación de denominaciones de origen del país, y de la DOP Priego de Córdoba para el AOVE. La Diputación ya ha presentado alegaciones ante el rechazo de la Oficina de Patentes.