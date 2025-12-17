La Diputación de Córdoba aprueba obras en la red de abastecimiento de agua por un millón de euros

El pleno de la Diputación Provincial de Córdoba celebrado este miércoles ha aprobado la puesta en marcha de dos nuevas actuaciones en la red de abastecimiento de agua de la provincia, que se llevarán a cabo tanto en la zona oriental y en el Sur. Ni siquiera ha hecho falta debate dado que todos los grupos estaban de acuerdo con la propuesta.

Se trata de intervenciones en la red de abastecimiento en alta, es decir, las canalizaciones que van desde los puntos de acopio o potabilizadoras hasta los depósitos locales. Son fundamentalmente conducciones y tuberías que, en algunos casos, tienen ya una antigüedad excesiva, lo que obliga a su renovación constante. La Diputación tiene en marcha varias de estas actuaciones.

Las dos que ahora se han aprobado se desarrollan “en el marco de un ejercicio que ha estado protagonizado por el trabajo constante para mejorar los servicios públicos esenciales y reforzar la cohesión territorial de la provincia”. Así lo ha manifestado el portavoz del PP, Antonio Martín.

Las obras aprobadas

En la zona oriental de la provincia, la actuación está incluida en el Plan Provincial de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027. Con un presupuesto de 520.000 euros, para "sustituir conducciones antiguas y deterioradas, reducir averías y garantizar un suministro seguro y de calidad", en palabras de Martín. Se beneficiarán Montoro, AdamuzPedro AbadBujalance o Cañete de las Torres.

En cuanto a la mejora de las infraestructuras de abastecimiento de la zona sur de la provincia, el portavoz del Partido Popular ha adelantado que el proyecto cuenta con una inversión cercana a los 575.000 euros y "permitirá mejorar la capacidad y seguridad de la red que abastece a municipios como Priego de Córdoba y Luque, resolviendo problemas estructurales y evitando riesgos en el suministro”.