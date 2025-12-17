La Diputación de Córdoba aprueba una nueva modificación de la relación de puestos de trabajo

La Diputación de Córdoba cuenta ya con una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) tras modificar el catálogo actual. El Pleno de la institución provincial ha aprobado este miércoles los cambios con los votos a favor del PP, PSOE e IU y la abstención de Vox. Tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

La RPT vigente data del año 2021, cuando se aprobó la última reforma, con el PSOE en el gobierno (entonces el PP se abstuvo). La reforma busca adaptar la plantilla a las necesidades reales de la administración provincial, centrándose en algunas áreas clave.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha explicado durante el pleno que "necesitamos esos perfiles para tener mayor agilidad administrativa. Se necesitan refuerzos en temas como Tesorería o Intervención y, muy especialmente, también para el secretario general, que está desbordado". Además, el equipo de gobierno del PP ha insistido en destacar que esta reforma de la relación de puestos de trabajo se ha hecho en una negociación directa con los sindicatos, que respaldan la medida.

Los "cuellos de botella"

Según Salvador Fuentes, "se nos acumulan los cuellos de botella, que cuesta mucho desbloquear" en la tramitación administrativa. "Por eso se ha creado una comisión para intentar, de manera transversal, actualizar los expedientes y agilizar la ejecución", ha detallado.

Finalmente, el Pleno de la Diputación ha acordado también subir el sueldo de los funcionarios y trabajadores de la institución en un 2,5% a partir del año que viene, siguiendo las directrices estatales. Este incremento salarial también ha gozado del apoyo de todos los grupos políticos con la excepción de Vox.