Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba

La Guardia Civil desarrolla este miércoles dos nuevas operaciones contra el tráfico de droga en la provincia en las que se ha detenido hasta el momento a cinco personas.

La cercanía de las fiestas navideñas ha movilizado al instituto armado para intentar neutralizar el narcotráfico en los pueblos cordobeses, como ya hiciera hace unos meses antes de las ferias.

Los registros

Así, a la operación que este martes llevó a cabo en la capital, en Moriles y en la pedanía lucentina de Las Navas del Selpillar y que también se extendió a municipios de otras provincias, hoy ha desarrollado una en Villanueva de Córdoba, donde ha detenido a tres personas y se han efectuado tres registros. En este operativo se han intervenido diversas cantidades de droga de varios tipos que están aún pendientes de recuento, según ha posido saber este periódico.

En la segunda operación, desarrollada en La Carlota, se ha detenido a dos personas, se han efectuado varios registros y también se han intervenido diversas cantidades de diferentes tipos de droga, igualmente pendientes de recuento.

Pendientes de declarar ante el juez

Por otra parte, los siete detenidos este martes en la operación desarrollada en varias provincias están pendientes de pasar a disposición judicial. En ella se intervino una importante cantidad de hachís, que no ha sido añun cuantificada, y dinero, entre otros efectos.

En la provincia de Córdoba se efectuaron nueve registros en inmuebles, sobre todo viviendas de Córdoba capital, Moriles y Navas del Selpillar (Lucena).