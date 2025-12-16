Retrasos y problemas técnicos: la obra del soterramiento eléctrico en el hospital de Lucena vuelve a empezar de cero

La ejecución del proyecto soterramiento eléctrico en la parcela del paraje Dehesa de la Villa de Lucena destinada a un centro hospitalario retorna a su origen administrativo. El Ayuntamiento ha iniciado la resolución del contrato, otorgado en diciembre de 2022 a Elecnor, e impulsa una nueva licitación. El equipo de gobierno concede una "prioridad absoluta" a este expediente y aspira a publicar el pliego en los inicios del mes de enero.

El desvío y la introducción en el subsuelo de la línea de alta tensión Baena-Iznájar constituye el compromiso adquirido en 2018 por el Consistorio ante la Junta de Andalucía y plasmado en un protocolo de intenciones con la finalidad esencial de dotar al municipio de una infraestructura hospitalaria. Más de siete años después, ambos propósitos persisten insatisfechos.

En última instancia, un informe de los servicios jurídicos municipales ha rechazado la última petición de aumento del presupuesto, en 86.000 euros, solicitado por la concesionaria después de diversas alegaciones. La negativa se fundamenta en las carencias detectadas en la documentación. El concejal de Obras, Javier Pineda, esgrimió, después de transmitir la pasada semana esta información a los portavoces de los grupos municipales, que "lo más práctico y lo que aceleraría más el procedimiento", atendiendo "al consejo" de los técnicos de la administración local, "es volver a licitarlo". Con todo ello, "vemos absurdo seguir avanzado".

Retrasos durante años

La compañía Satel, que asume la dirección técnica y de obra, fijará el montante que se insertará en la licitación, aplicando una elevación económica por el aumento del coste de los suministros. Previsiblemente, por la especificidad de la obra y al concurrir una homologación de Endesa, titular de la línea, la adjudicación volverá a recaer en Elecnor. Por consiguiente, resulta factible que esta empresa acepte sin reclamaciones la anulación del contrato vigente.

Controversias técnicas, obstáculos jurídicos, problemas con las servidumbres y rectificaciones en el trazado han postergado sistemáticamente esta obra. En este lapso de tres años, el Ayuntamiento sí admitió un suplemento de 68.000 euros respecto de los 694.000 euros iniciales, vinculados a una elevación del precio de los materiales. Inicialmente, el plazo de ejecución comprendía cuatro meses.

Las partes implicadas anunciaron en diciembre de 2023 el comienzo oficial de la obra, con la firma del acta de replanteo y, en el verano siguiente, Elecnor realizó unos levantamientos topográficos, últimos trabajos materiales conocidos en los terrenos.