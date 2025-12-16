Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrooperación G. CivilTarjetas monederoElectricidad en el NorteDistrito Levante EsteForo del SuroesteOrdenanzas fiscalesHotel antigua AduanaEl tiempoCasa Reyes Magos
instagramlinkedin

Cofradías

Una fotografía de la Cofradía de las Necesidades, de Mateo Olaya, anunciará la Semana Santa de Cabra 2026

Un total de 144 obras de 11 autores diferentes han concurrido al 38.º Concurso Nacional de Fotografía de la Semana Santa

Miembros dle jurado del concurso de fotografía para elegir el cartel de la Semana Santa de Cabra.

Miembros dle jurado del concurso de fotografía para elegir el cartel de la Semana Santa de Cabra. / CÓRDOBA

José Moreno

José Moreno

Cabra

El jurado del 38.º Concurso Nacional de Fotografía de la Semana Santa de Cabra ha fallado ya los premios correspondientes a la presente edición, tras una exhaustiva deliberación en la que se ha valorado la calidad técnica, artística y expresiva de las obras presentadas, un total de 144 obras de 11 autores diferentes, según ha informado la Agrupación General de Hermandades y Cofradías.

El primer premio, que será el cartel oficial de la Semana Santa de Cabra 2026, ha recaído en Mateo Olaya Marín, por una fotografía dedicada a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Necesidades, destacando su capacidad para transmitir el ambiente, la devoción y la identidad propia de la Semana Santa egabrense.

La imagen premiada será presentada públicamente en el acto oficial de presentación del cartel anunciador, el 18 de enero de 2026, momento en el que se dará a conocer la fotografía seleccionada y el resto de fotografías premiadas.

Asimismo, el jurado ha concedido el resto de los premios establecidos en las bases del concurso, poniendo en valor la diversidad de miradas, estilos y momentos captados de la Semana Santa de Cabra.

Gran participación y alto nivel de las obras

Desde la organización se agradece la elevada participación y el alto nivel de las obras presentadas, así como la implicación de fotógrafos aficionados y profesionales en la difusión y puesta en valor del patrimonio cofrade de la ciudad.

La composición del jurado se ha conformado de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, integrando representantes institucionales, especialistas en diseño y fotografía, miembros de asociaciones culturales y de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra.

Noticias relacionadas y más

La exposición tendrá lugar en la sala de la Antigua Capilla del Asilo, del 15 al 17 de enero de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
  2. Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
  3. La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
  4. El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
  5. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  6. Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
  7. El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales
  8. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación

La Diputación de Córdoba reanuda su apoyo a la fundación Casa del Burro con una ayuda de 10.000 euros

La Diputación de Córdoba reanuda su apoyo a la fundación Casa del Burro con una ayuda de 10.000 euros

Una fotografía de la Cofradía de las Necesidades, de Mateo Olaya, anunciará la Semana Santa de Cabra 2026

Una fotografía de la Cofradía de las Necesidades, de Mateo Olaya, anunciará la Semana Santa de Cabra 2026

La Diputación de Córdoba reclama tres nuevas subestaciones eléctricas para el norte y la capital

La Diputación de Córdoba reclama tres nuevas subestaciones eléctricas para el norte y la capital

El Teatro Circo acogerá la obra 'La noche de mis tiempos', un emotivo tributo a la Semana Santa de Puente Genil

Retrasos y problemas técnicos: la obra del soterramiento eléctrico en el hospital de Lucena vuelve a empezar de cero

Retrasos y problemas técnicos: la obra del soterramiento eléctrico en el hospital de Lucena vuelve a empezar de cero

La industria destaca la buena campaña de ventas de jamón, en la que sigue creciendo la demanda de loncheados

La industria destaca la buena campaña de ventas de jamón, en la que sigue creciendo la demanda de loncheados

Villanueva de Córdoba reclama a la Junta de Andalucía la circunvalación sur del municipio

Villanueva de Córdoba reclama a la Junta de Andalucía la circunvalación sur del municipio

Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba

Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
Tracking Pixel Contents