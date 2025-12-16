Una fotografía de la Cofradía de las Necesidades, de Mateo Olaya, anunciará la Semana Santa de Cabra 2026

El jurado del 38.º Concurso Nacional de Fotografía de la Semana Santa de Cabra ha fallado ya los premios correspondientes a la presente edición, tras una exhaustiva deliberación en la que se ha valorado la calidad técnica, artística y expresiva de las obras presentadas, un total de 144 obras de 11 autores diferentes, según ha informado la Agrupación General de Hermandades y Cofradías.

El primer premio, que será el cartel oficial de la Semana Santa de Cabra 2026, ha recaído en Mateo Olaya Marín, por una fotografía dedicada a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Necesidades, destacando su capacidad para transmitir el ambiente, la devoción y la identidad propia de la Semana Santa egabrense.

La imagen premiada será presentada públicamente en el acto oficial de presentación del cartel anunciador, el 18 de enero de 2026, momento en el que se dará a conocer la fotografía seleccionada y el resto de fotografías premiadas.

Asimismo, el jurado ha concedido el resto de los premios establecidos en las bases del concurso, poniendo en valor la diversidad de miradas, estilos y momentos captados de la Semana Santa de Cabra.

Gran participación y alto nivel de las obras

Desde la organización se agradece la elevada participación y el alto nivel de las obras presentadas, así como la implicación de fotógrafos aficionados y profesionales en la difusión y puesta en valor del patrimonio cofrade de la ciudad.

La composición del jurado se ha conformado de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, integrando representantes institucionales, especialistas en diseño y fotografía, miembros de asociaciones culturales y de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra.

La exposición tendrá lugar en la sala de la Antigua Capilla del Asilo, del 15 al 17 de enero de 2026.