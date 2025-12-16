Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se enfrenta a 13 años de cárcel en Córdoba por agredir sexualmente y amenazar a su pareja

El acusado, supuestamente, forzó a la víctima a mantener relaciones sexuales después de una discusión

Salas de vista de la Ciudad de la Justicia.

Salas de vista de la Ciudad de la Justicia. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará, próximamente, a un individuo que ha sido acusado de, supuestamente, agredir sexualmente a su pareja, maltratarla y amenazarla en una localidad cordobesa. En este sentido, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se le impongan penas que suman 13 años de prisión.

De acuerdo con su escrito de conclusiones provisionales, la perjudicada y el acusado mantuvieron una relación sentimental. Entre otros hechos, un día en que ambos mantuvieron una discusión se marcharon al dormitorio y el procesado le solicitó mantener relaciones sexuales, forzándola finalmente a ello.

La acusación pública califica lo ocurrido como dos delitos de agresión sexual y apunta, asimismo, a la existencia de maltrato y amenazas, por los que reclama otros dos años de cárcel.

