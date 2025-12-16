Tribunales
Se enfrenta a 13 años de cárcel en Córdoba por agredir sexualmente y amenazar a su pareja
El acusado, supuestamente, forzó a la víctima a mantener relaciones sexuales después de una discusión
La Audiencia provincial de Córdoba juzgará, próximamente, a un individuo que ha sido acusado de, supuestamente, agredir sexualmente a su pareja, maltratarla y amenazarla en una localidad cordobesa. En este sentido, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se le impongan penas que suman 13 años de prisión.
De acuerdo con su escrito de conclusiones provisionales, la perjudicada y el acusado mantuvieron una relación sentimental. Entre otros hechos, un día en que ambos mantuvieron una discusión se marcharon al dormitorio y el procesado le solicitó mantener relaciones sexuales, forzándola finalmente a ello.
La acusación pública califica lo ocurrido como dos delitos de agresión sexual y apunta, asimismo, a la existencia de maltrato y amenazas, por los que reclama otros dos años de cárcel.
