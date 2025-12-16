Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarjetas monederoMacrooperación G. CivilElectricidad en el NorteForo del SuroesteCabalgata de ReyesEl tiempoCarracedo CCFPlan de seguridadInditex
instagramlinkedin

Energía

La Diputación de Córdoba reclama tres nuevas subestaciones eléctricas para el Norte y la capital

Las nuevas instalaciones para Los Pedroches y el Guadiato deberían tener una potencia de 400 kv

Subestación eléctrica de Casillas, en Córdoba capital.

Subestación eléctrica de Casillas, en Córdoba capital. / Sánchez Moreno / Archivo

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha presentado este martes sus alegaciones a la planificación eléctrica hasta el año 2030 diseñada por el Gobierno central, en las que se incluyen algunas peticiones que llevan años esperándose. Salvador Fuentes, presidente de la institución, ha explicado las demandas de la provincia en esta materia.

Entre ellas se encuentran la construcción de tres nuevas subestaciones que servirán para potenciar la capacidad eléctrica en la capital cordobesa y muy especialmente en el área Norte. Hasta la fecha, los diferentes planes estatales para mejorar la red de transporte de la energía habían marginado a las comarcas de Los Pedroches, hasta el punto de que según Fuentes hay proyectos empresariales que se han quedado en el camino por falta de potencia.

La lista de peticiones

Dos de estas instalaciones eléctricas deberían ubicarse directamente en el área norte con una capacidad de 400 kv. La primera de ellas estaría en Peñarroya-Pueblonuevo, como enlace de un eje que conecta con Extremadura y que serviría "para atender tanto la demanda como generación de una zona actualmente saturada en distribución y sin red de transporte cercana", según consta en las alegaciones de la Diputación. Su presupuesto sería de 2,5 millones de euros.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación y de Emproacsa

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación. / Archivo / CÓRDOBA

La misma cantidad costaría hacer otra subestación de 400 kv en Lancha, en plena Sierra Morena y cerca de la capital. Habría que ubicarla anexa a la actual instalación en la misma zona, que solo tiene una capacidad de 220 kv. Su construcción serviría para dar salida a la línea de 400 kv hacia la zona Norte que también se reclama en las alegaciones.

Demanda de los polígonos industriales

Por último, la Diputación pide al Gobierno que incluya en la planificación eléctrica hasta 2030 otra subestación en Córdoba capital, en este caso de 220 kv, que serviría para atender las demandas de los polígonos industriales.

Noticias relacionadas y más

La subestación de Cabra no está incluida en el documento de alegaciones porque, tal como ha explicado Fuentes, ya se encuentra planificada. Sí sería necesario, por contra, instalar nueve posiciones de acceso a la red eléctrica para dar salida a proyectos energéticos relacionados sobre todo con el hidrógeno verde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
  2. Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
  3. La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
  4. El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
  5. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  6. Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
  7. El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales
  8. IU Córdoba renueva sus direcciones locales hasta final de año

Un nuevo estudio de la UCO desentraña la biodiversidad microbiana en el suelo de la dehesa

La Diputación de Córdoba reclama tres nuevas subestaciones eléctricas para el Norte y la capital

La Diputación de Córdoba reclama tres nuevas subestaciones eléctricas para el Norte y la capital

Todo lo que necesitas saber de la Lotería de Navidad en Córdoba: el Gordo, los premios, los números más buscados y mucho más

Todo lo que necesitas saber de la Lotería de Navidad en Córdoba: el Gordo, los premios, los números más buscados y mucho más

El número que todos buscan en Córdoba esta Lotería de Navidad: “Cuidado, que tiene truco”

El número que todos buscan en Córdoba esta Lotería de Navidad: “Cuidado, que tiene truco”

Llegó la lluvia: estas son las horas con más probabilidad de precipitaciones hoy en Córdoba, según la Aemet

Llegó la lluvia: estas son las horas con más probabilidad de precipitaciones hoy en Córdoba, según la Aemet

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Córdoba, Moriles y las Navas del Selpillar

Macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Córdoba, Moriles y las Navas del Selpillar

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 16 de diciembre

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 16 de diciembre
Tracking Pixel Contents