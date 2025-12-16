La Diputación de Córdoba reclama tres nuevas subestaciones eléctricas para el Norte y la capital

La Diputación de Córdoba ha presentado este martes sus alegaciones a la planificación eléctrica hasta el año 2030 diseñada por el Gobierno central, en las que se incluyen algunas peticiones que llevan años esperándose. Salvador Fuentes, presidente de la institución, ha explicado las demandas de la provincia en esta materia.

Entre ellas se encuentran la construcción de tres nuevas subestaciones que servirán para potenciar la capacidad eléctrica en la capital cordobesa y muy especialmente en el área Norte. Hasta la fecha, los diferentes planes estatales para mejorar la red de transporte de la energía habían marginado a las comarcas de Los Pedroches, hasta el punto de que según Fuentes hay proyectos empresariales que se han quedado en el camino por falta de potencia.

La lista de peticiones

Dos de estas instalaciones eléctricas deberían ubicarse directamente en el área norte con una capacidad de 400 kv. La primera de ellas estaría en Peñarroya-Pueblonuevo, como enlace de un eje que conecta con Extremadura y que serviría "para atender tanto la demanda como generación de una zona actualmente saturada en distribución y sin red de transporte cercana", según consta en las alegaciones de la Diputación. Su presupuesto sería de 2,5 millones de euros.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación. / Archivo / CÓRDOBA

La misma cantidad costaría hacer otra subestación de 400 kv en Lancha, en plena Sierra Morena y cerca de la capital. Habría que ubicarla anexa a la actual instalación en la misma zona, que solo tiene una capacidad de 220 kv. Su construcción serviría para dar salida a la línea de 400 kv hacia la zona Norte que también se reclama en las alegaciones.

Demanda de los polígonos industriales

Por último, la Diputación pide al Gobierno que incluya en la planificación eléctrica hasta 2030 otra subestación en Córdoba capital, en este caso de 220 kv, que serviría para atender las demandas de los polígonos industriales.

La subestación de Cabra no está incluida en el documento de alegaciones porque, tal como ha explicado Fuentes, ya se encuentra planificada. Sí sería necesario, por contra, instalar nueve posiciones de acceso a la red eléctrica para dar salida a proyectos energéticos relacionados sobre todo con el hidrógeno verde.