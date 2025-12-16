Conservación
La Diputación de Córdoba reanuda su apoyo a la fundación Casa del Burro con una ayuda de 10.000 euros
El Ayuntamiento de Rute también impulsa mejoras y destaca el papel turístico y cultural de Adebo y la fundación
La Diputación de Córdoba reanuda el convenio de colaboración con la Fundación casa del Burro y asociación Adebo, dedicada en Rute a la protección de los burros, unos animales que se encuentran en peligro de extinción en nuestro país. El vicepresidente de la institución provincial, Andrés Lorite, ha cifrado en 10.000 euros la subvención destinada a Adebo que además de su labor conservacionista ha sido desde su creación un referente local atrayendo con su labor a personalidades y famosos que se han solidarizado con la asociación.
Desde el Ayuntamiento también se pone en marcha una serie de actuaciones en la reserva, como la mejora del vallado perimetral, ha confirmado el alcalde, David Ruiz. El objetivo es retomar el apoyo institucional a la fundación que atrae a miles de visitantes y ha conseguido impulsar el turismo en Rute, en este caso relacionado con la defensa medioambiental, ha añadido.
En el refugio de Adebo, situado en terrenos municipales en la sierra de Rute, han estado personalidades del mundo de cultura, el periodismo e incluso la realeza, que se han solidarizado con la protección de estos animales, ha recordado Pascual Rovira, presidente de Adebo. Por esta reserva han pasado desde la reina emérita doña Sofía, la baronesa Thyssen, la duquesa de Alba el Nobel, Camilo José Cela, Antonio Gala
