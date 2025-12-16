La Diputación de Córdoba activa el Plan de Vialidad Invernal para garantizar la seguridad en la red viaria provincial

La Diputación de Córdoba tiene activo desde el pasado mes de noviembre el Plan de Vialidad Invernal 2025/26, con la llegada de las adversas condiciones meteorológicas con el objetivo de garantizar la seguridad en los 2.500 kilómetros de la red viaria de titularidad provincial.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha informado este martes, desde el centro de conservación de nivel 1 de Córdoba, en la carretera de Trassierra, de este operativo "esencial para garantizar la movilidad de la ciudadanía, facilitar la actividad económica y proteger a quienes transitan diariamente por la red provincial". "Este dispositivo permanecerá activo durante todo el invierno, reforzándose cuando así lo indiquen las previsiones meteorológicas", ha recalcado.

El diputado ha enfatizado que "la Diputación acomete todos los años esta campaña ante las circunstancias meteorológicas adversas, con el riesgo de la formación de placas de hielo y nieve; algo que se da de forma más determinante en tres zonas de la provincia, la Subbética cordobesa, Sierra Morena y en la zona del Guadiato y Los Pedroches". Lorite ha apuntado que "los mayores problemas se dan, en concreto, en aquellas carreteras -un tramo de unos 500 kilómetros- que están en una cota superior a los 600 metros sobre el nivel del mar”.

En primer término, una de las máquinas quitanieves que posee la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Prevención y medidas correctivas

Este plan se articula en cuatro pilares fundamentales, como el control minucioso de toda la información meteorológica, la aplicación de acciones preventivas cuando existen pronósticos de nevadas o heladas, la ejecución de labores correctivas si la nieve ya ha afectado a la superficie de rodadura, y la difusión de información relevante a través de los servicios del 112 y la DGT.

Para llevar a cabo estas operaciones, la Diputación dispone de personal y equipos propios que pueden complementarse con las empresas colaboradoras en el mantenimiento y conservación de la red de vías provinciales. Además, se cuenta con varios acopios de material fundente, distribuidos en once centros estratégicos a lo largo de la provincia. En la Demarcación Norte hay 20.000 kilos de cloruro sódico (sal) almacenados en el centro de conservación de primer nivel de Pozoblanco; en la Demarcación Centro, 4.000 kilos, y en la Demarcación Sur, 9.000 kilos.

Maquinaria para atender incidencias en carreteras

En cuanto a la maquinaria, la institución provincial dispone de tres camiones equipados con cuchillas quitanieves y dispositivos extendedores de fundentes, a los que se suman dos extendedoras de sal remolcadas de 750 kilos de capacidad. Estas últimas, debido a su fácil maniobrabilidad, se destinan a tareas específicas en la zona sur, donde la incidencia invernal es mayor. Si fuera necesario, esta dotación puede ser reforzada por maquinaria adicional.

Entre las tareas realizadas, cuando en una zona existe riesgo de heladas se procede a esparcir fundentes en los tramos en umbría de las vías afectadas. En el caso de riesgo por nieve, los tratamientos se ajustan a la cota de nieve prevista. Por ejemplo, ante una previsión de nevadas por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar, la Diputación presta servicio a once carreteras, la mayoría del sur de la provincia, con una longitud acumulada de 33 kilómetros y que dan acceso directo a más de 1.200 residentes.

Finalmente, ante cualquier suceso que afecte a la red de carreteras, se insta a los ciudadanos a contactar con el teléfono centralizado de Emergencias 112; y se apela a la responsabilidad de los conductores para que eviten realizar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios durante episodios meteorológicos extremos como fuertes lluvias o nevadas.

Doce millones de euros de inversión

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura ha insistido en "el gran esfuerzo inversor que esta Diputación está realizando en materia de conservación y mantenimiento de su red viaria, pasando de los cinco millones de euros a los 12 que destina anualmente para estas labores”.

Asimismo, ha indicado que "en este año 2025 hemos realizado una inversión de más de 9 millones de euros en materia de licitación pública. Por lo tanto, estamos presupuestando un total de 21 millones de euros en el cuidado de una red que es fundamental para garantizar la movilidad de la población, el acceso a las explotaciones agrarias y la conectividad entre los municipios". De este modo, ha subrayado, "estamos incidiendo en el equilibrio territorial y la cohesión social".