El municipio de Almedinilla volverá a transformarse estas Navidades en el escenario del Palacio Real de los Reyes Magos, una experiencia teatral e interactiva dirigida a toda la familia que celebra este año su sexta edición y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba. El Coliseo acogerá esta propuesta del 26 al 28 de diciembre y del 2 al 4 de enero de 2026, con capacidad para recibir hasta 600 personas al día.

La actividad ha sido presentada en el Palacio de la Merced por el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, acompañado del concejal de Cultura de Almedinilla, Francisco Vicente Jurado. Duque ha destacado que se trata de “una iniciativa nacida en pandemia que no ha dejado de crecer, abierta ya a toda la provincia, y que aunque está orientada a los más pequeños, permite a las familias disfrutar juntas de la magia que envuelve la visita a la residencia de los Reyes Magos”, explica la organización en una nota de prensa.

Una oportunidad para acceder a los recursos patrimoniales

El delegado ha subrayado también el valor cultural del municipio: “Es una oportunidad magnífica no solo para disfrutar de este evento, sino para acercarse a los recursos patrimoniales de Almedinilla, donde se combina la Villa Romana de El Ruedo con las artes escénicas que acoge el Coliseo. La Diputación apuesta siempre por actividades que ponen en valor las tradiciones y que implican a un amplio tejido social”.

Almedinilla recrea el Palacio Real de los Reyes Magos con una propuesta interactiva. / CÓRDOBA

Por su parte, Jurado ha resaltado el esfuerzo colectivo que requiere esta recreación, “fruto de una planificación que comienza en octubre y que moviliza a numerosos voluntarios”, y ha insistido en el carácter inmersivo de la propuesta: “Queremos que las familias sientan que no solo visitan un Palacio, sino que se convierten en protagonistas de una misión real, superando pruebas que las acercan a los secretos mejor guardados de los Reyes Magos”.

Superar retos y acertijos vinculados a valores navideños

La actividad se desarrolla como una aventura interactiva en la que los participantes deberán superar retos y acertijos vinculados a valores navideños como la generosidad, la ilusión o la cooperación, para obtener las llaves que permiten avanzar por las estancias del Palacio. La última prueba les conducirá al trono real, donde podrán conversar con los Reyes Magos, antes de finalizar con un cuentacuentos evocador.

Cada uno de los días se celebrarán cuatro pases, que permitirán alcanzar una cifra estimada de 3.600 visitantes durante toda la programación. La recreación cuenta con escenografías temáticas y ambientaciones cuidadosamente diseñadas para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva.

Pack turístico "Descubre Almedinilla"

El Ayuntamiento ofrece además el pack turístico “Descubre Almedinilla”, que integra visita a la Villa Romana de El Ruedo, un taller de mosaicos y el acceso al Palacio Real de los Reyes Magos, por un precio de 15 euros.

Las entradas para la actividad ya están disponibles al precio de 8 euros hasta el 25 de diciembre, y a 10 euros en taquilla a partir del día 26. Pueden adquirirse a través de este enlace web.