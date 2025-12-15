Instituciones
La subdelegada del Gobierno, sobre el caso de Belalcázar: "Cualquier acosador va a ser puesto de patitas en la calle"
Ana López dice que para ella y para "mucha gente" el supuesto caso de acoso a una mujer por parte del exalcalde ha sido "una sorpresa"
La subdelegada del Gobierno en Córdoba, la socialista Ana López, ha hablado este lunes, a preguntas de los periodistas, sobre el caso de supuesto acoso ejercido por el ya exalcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, a una mujer. López ha asegurado que su partido (y el del exregidor), es decir, el PSOE, ante cualquier caso de este tipo, el acosador "va a ser puesto de patitas en la calle".
La subdelegada ha señalado que en el PSOE existe "tolerancia cero" ante los casos de acoso sexual y ha reseñalado que el partido siempre ha estado en contra de "comportamientos machistas y acosadores". "Todas las mujeres socialistas vamos a luchar y no se va a permitir el mínimo caso en nuestro partido", ha añadido. Porque todo ello, ha agregado, "va en contra de los valores socialistas feministas".
López dice que se ha actuado con rapidez
López también ha manifestado que cree que se actuó con rapidez, pues el caso salió a la luz el viernes y ese mismo día, ha informado, la dirección provincial del partido pidió a Fernández que dimitiera. Ante un posible mal funcionamiento de los canales internos del partido para denunciar estos casos, varios de los cuales han salido a luz en los últimos días en distintos puntos de España, López ha apuntado que sobre el del exalcalde de Belalcázar no se había presentado ninguna denuncia.
Además, para la subdelegada ha sido "una sorpresa" este asunto, asegurando que hay "mucha gente que no nos lo esperábamos".
