Animan a los vecinos a alegar contra la gasolinera en la avenida de Andalucía de Palma del Río

La plataforma vecinal Gasolinera NO se ha reunido este lunes con Izquierda Unida para trasladarles la situación en la que se encuentra la implantación de la gasolinera en la avenida de Andalucía de Palma del Río. Manuel García, representante de la plataforma vecinal, ha informado de que están a la espera "de que desde el Ayuntamiento se nos notifique la apertura del plazo para presentar alegaciones a la calificación ambiental" del proyecto. Ya ha finalizado el periodo de audiencia pública y fue precisamente este hecho, el no contar con la opinión de los vecinos, lo que ha vuelto a iniciar todo el procedimiento.

Plenoil es la empresa que quiere construir una gasolinera en este espacio, algo que los vecinos rechazan. El representante de colectivo vecinal realiza un llamamiento "a todos los ciudadanos en particular, a todas las asociaciones vecinales, las asociaciones climáticas, a las AMPA de los colegios que tenemos aquí alrededor... para que presenten alegaciones a este proyecto". El objetivo es claro: "que no se instale la gasolinera aquí dentro del casco urbano".

IU, en el encuentro

En este encuentro vecinal han estado la portavoz de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, y el viceportavoz del grupo municipal de Palma del Río, Francisco Martínez. Ambos manifestaron su apoyo a la plataforma vecinal y Martínez denunció un riesgo de contaminación, ya que, "según un informe trasladado por el propio Ayuntamiento", el nivel freático de la zona se encuentra "a menos de cuatro metros".

Irene Ruiz llevará el problema a la Diputación de Córdoba, ya que el ayuntamiento palmeño está recibiendo asesoramiento por parte de la institución provincial. Ruiz señala "incongruencias" en los informes de calificación ambiental porque antes se daba de forma negativa y “ahora esos mismos informes valen para dictar una calificación ambiental positiva”.

A Ruiz también le parece incongruente una gasolinera dentro del casco urbano "cuando se está apostando por modelos de ciudad, por modelos de barrio más vivibles, más sostenibles, más habitables, más saludables". La portavoz en la diputación pidió a la alcaldesa que "mantenga un diálogo con los vecinos para que haya transparencia en la tramitación de este expediente" y le recordó que hace unos días ya se manifestó en contra de la implantación de plantas de biogás en el término municipal, por lo que con esta acción debería actuar "con coherencia".

La plataforma vecinal también se ha reunido con el grupo municipal socialista de la ciudad y ha solicitado una reunión con el PP que “todavía no tiene fecha”, según palabras de Manuel García.