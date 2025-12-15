El Plan Matallana de Puente Genil comenzará en 2026: renovará calles del centro y mejorará la seguridad de los peatones

El Plan Matallana, destinado a mejorar la movilidad peatonal en las calles adyacentes al centro urbano de Puente Genil, empezará a ser realidad a partir de 2026. Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde, Sergio Velasco, que ha presentado este lunes el importante proyecto urbanístico que también incluye las obras de abujardado (un acabado rústico) de la Matallana en su integridad, desde el Paseo del Romeral hasta el Tropezón.

El coste de la intervención ascenderá a 1.159.000 euros, desarrollándose a partir de una primera fase que comenzará durante los meses de enero y febrero y que se centrará en la transformación urbanística de la primera parte de la calle Poeta García Lorca, hasta su intersección con la calle Inmaculada Concepción, y una intervención en esta que tendrá su continuidad por Doctor Fleming en su totalidad hasta conectar con la calle Parejo y Cañero, en una superficie total de 1.674 metros cuadrados.

En rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, el alcalde ha puesto de manifiesto que la actuación busca mejorar la accesibilidad peatonal de la principal arteria comercial del centro, siendo un gran proyecto “necesario y transformador de Puente Genil”, puesto que también abarcará a las calles más cercanas a la Matallana, como Francisco Vila, Avenida de Andalucía o Padre Celestino, entre otras.

"Consideramos que se debe garantizar una buena accesibilidad peatonal desde la Matallana hasta el centro de salud José Gallego, de ahí la necesidad de articular un itinerario seguro y agradable desde el punto de vista estético”. Estos trabajos permitirán también la contratación de un total de 492 personas desempleadas, entre oficiales y peones”, ha dicho el regidor.

Características de la obra

En paralelo, el abujardado abarcará una superficie de 9.100 metros cuadrados, comenzando con la reparación o sustitución de las losas que se encuentran en mal estado para, posteriormente, proceder al cambio de la solería existente. El suelo de la Matallana perderá su color rosáceo, quedando un poco más blanquecino, si bien se ganará en seguridad para los viandantes.

Velasco incidió en el hecho de que esta actuación responde a las quejas expresadas por más de un millar de vecinos de la localidad, que a principios del año pasado firmaron una petición solicitando la mejora del firme de la avenida ante su carácter resbaladizo, algo que se agrava con las lluvias. "La primera fase del abujardado comenzará en el Paseo del Romeral, en dirección al Tropezón, y calculamos que de cara a la Semana Santa ya habremos completado el tramo hasta la zona del Morabito aproximadamente".

El alcalde y el arquitecto presentan los detalles del Plan Matallana. / Virginia Requena

En la rueda de prensa también compareció el arquitecto redactor del proyecto, Francisco Gómez de Tejada, quien dijo que "la idea es convertir las calles adyacentes a la Matallana en una continuación de la avenida, dotando de accesibilidad a ese recorrido para devolver espacio a los peatones y viandantes". "Esta primera fase permitirá también mejorar la movilidad entre la paradas de autobús de la avenida Manuel Reina, junto al Morabito, y la de la calle Parejo y Cañero, y tiene también la particularidad de articular en la plataforma única dos bandas de rodadura centrales para mitigar el impacto acústico de la circulación de vehículos”.

Menos aparcamientos

Precisamente sobre el estacionamiento de vehículos, el alcalde avanzó que el proyecto presentado implicará la eliminación de unas 15 plazas de aparcamiento entre las tres calles señaladas (Poeta García Lorca, Inmaculada Concepción y Doctor Fleming. "Ante ello barajamos como alternativas crear una zona de aparcamiento en batería en la calle Industria (curva desde la glorieta con la calle Antonio Navas López), y también avanzar en el plan de movilidad urbana sostenible que nos permita crear nuevos espacios de aparcamiento en el entorno del colegio Castillo Anzur, zona que no distaría en más de cinco minutos con el centro de salud José Gallego", señaló.

Del mismo modo, el alcalde precisó que el Ayuntamiento tiene identificados dos grandes solares sin edificar en dicha zona, que también podrían ser utilizados como bolsas para aparcamiento. "No debemos olvidar tampoco que sería conveniente abrir el debate sobre unas conversaciones con la Consejería de Educación para la creación, a medio y largo plazo, de un aparcamiento subterráneo en el IES Manuel Reina", dijo el regidor, quien concluyó reafirmando que, de cara al inicio del Plan Matallana, el Ayuntamiento hará todo lo posible para minimizar las molestias que el mismo pueda causar a los ciudadanos, dado que las obras se llevarán a cabo en una zona muy céntrica y de mucho paso.