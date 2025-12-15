La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación

Los productos agroalimentarios cordobeses no podrán promocionarse ni llevar en su etiqueta la marca Sabor a Córdoba promovida ampliamente por la Diputación. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha rechazado el registro de ese nombre realizado por la institución provincial debido a que genera confusión con otros productos que ya llevan el término "Córdoba" y están amparados por una denominación de origen (DOP), como Priego, o una indicación geográfica protegida (IGP) como los vinos de Villaviciosa.

La decisión ha sido comunicada este mismo lunes por una de las entidades que recurrió el registro realizado por la Diputación. Se trata de Origen España, una asociación que agrupa a distintas denominaciones o indicaciones protegidas, entre las que se encuentran todas las cordobesas con excepción del aceite de Montoro. En una nota de prensa, el organismo ha comunicado según lo publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), "la marca incurre en la prohibición del artículo 5.1h de la Ley de Marcas que establece que no podrán registrarse como marca los signos excluidos de registro que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas".

Satisfacción en Origen España

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha mostrado su satisfacción con la suspensión por parte de la OEPM y ha destacado “la importancia que tienen este tipo de resoluciones para garantizar a las denominaciones de origen derechos exclusivos e impedir que terceros exploten sus nombres reconocidos”.

La OEPM suspende el registro argumentando que la marca Sabor a Córdoba y su reglamento de uso resultan incompatibles con el Reglamento de la UE relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantidas.

“Los productos identificados con sellos de calidad diferenciada DOP e IGP están vinculados a un origen geográfico concreto. La marca ‘Sabor a Córdoba’ pretende establecer un vínculo entre la procedencia geográfica de los productos a los que se aplica y una determinada calidad diferenciada; sin embargo, las normas de la Unión Europea tienen naturaleza exhaustiva, no pueden coexistir ni ser desarrolladas por otras normas de ámbito nacional”, explica Ángel Pacheco.

Hasta ahora y antes de conocerse el veto, la Diputación ha estado utilizando con profusión la marca Sabor a Córdoba para acciones de promoción, tanto en el exterior en ferias nacionales e internacionales como en la propia provincia. El sello fue presentado oficialmente en octubre del año pasado y sirve para dar nombre también a la feria agroalimentario que organiza cada año la institución.

Una medida "cautelar"

La Diputación Provincial de Córdoba presentó sus propias alegaciones ante el recurso de Origen España el pasado viernes. Fuentes de la institución han asegurado que el rechazo a la inscripción es una "medida cautelar" que "ahora se tiene que resolver" en función de los argumentos elaborados desde el Palacio de la Merced.